卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さんが台湾への?極秘訪問?を計画しているようだ。福原さんの元夫で昨年７月に離婚した台湾の元卓球五輪代表・江宏傑氏が２１日に行われたイベントに出席した際に、現地メディアに対して福原さんが近く台湾入りを検討していることを明かした。台湾メディア「ＨｉＮｅｔニュースコミュニティー」は「江宏傑は昨年７月に福原愛との離婚を発表してから１年半離れて暮らしているが、夏