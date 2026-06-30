7月の一押し和菓子をご案内！ 創業50周年の和菓子専科・明日香野
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けし続け50年。和菓子専科・明日香野から新商品のご案内です。2026年7月から販売を開始する新商品と、西日本・東日本におけるこの時期一押しの商品をご案内いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354047/images/bodyimage1】
＜西日本地域 一押し商品＞
●冷しみたらし団子【7/1販売開始】
もっちり食感のお団子にだしを利かせあっさりと仕上げたみたらしタレをかけた夏場にぴったりなみたらし団子です。
冷しても美味しく頂けます。
●冷し安倍川餅（黒糖蜜付）【7/1販売開始】
やわらかなお餅にきな粉をふんだんにまぶした安倍川餅です。
お好みで黒糖蜜を絡めてお召し上がりください。
冷やしても美味しく頂けます。
●涼味菓 葛まんじゅう・あんころ餅【7/1販売開始】
やわらかいお餅をなめらかなこしあんで包んだあんころ餅と、ひんやり涼しげな葛饅頭の詰め合わせです。
＜東日本地域 一押し商品＞
●きな粉餅（黒蜜入り）【7/1販売開始】
とろけるような食感のお餅で黒蜜を包み、香ばしいきな粉をたっぷりと塗しました。
●笹葛饅頭（こしあん）・ずんだあんころ餅【7/1販売開始】
笹葉を巻いたこしあん入り葛饅頭と塩味の効いたずんだあんころ餅の、夏季限定の和菓子詰合せです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354047/images/bodyimage2】
【明日香野の定番和菓子】
明日香野は、愛され続けて30年“コシ自慢”の「あんこ餅」のほか、ブルートレーでお馴染みの「わらび餅」、ちょっと食べる大人の贅沢「大人の団子」など、人気のシリーズをはじめ、季節に適した和菓子を販売しております。
あんこ餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/daifuku/
わらび餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/warabi/
季節の和菓子：https://www.asukafoods.co.jp/products/season/
大人の団子 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/otona/
明日香野の和菓子をお取り扱いいただいている店舗様の一部をホームページに掲載しております。
お買い求めの際はお近くの店舗様に足をお運びください。
お取り扱い店舗：https://www.asukafoods.co.jp/products/shop/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354047/images/bodyimage1】
＜西日本地域 一押し商品＞
●冷しみたらし団子【7/1販売開始】
もっちり食感のお団子にだしを利かせあっさりと仕上げたみたらしタレをかけた夏場にぴったりなみたらし団子です。
冷しても美味しく頂けます。
●冷し安倍川餅（黒糖蜜付）【7/1販売開始】
やわらかなお餅にきな粉をふんだんにまぶした安倍川餅です。
お好みで黒糖蜜を絡めてお召し上がりください。
冷やしても美味しく頂けます。
●涼味菓 葛まんじゅう・あんころ餅【7/1販売開始】
やわらかいお餅をなめらかなこしあんで包んだあんころ餅と、ひんやり涼しげな葛饅頭の詰め合わせです。
＜東日本地域 一押し商品＞
●きな粉餅（黒蜜入り）【7/1販売開始】
とろけるような食感のお餅で黒蜜を包み、香ばしいきな粉をたっぷりと塗しました。
●笹葛饅頭（こしあん）・ずんだあんころ餅【7/1販売開始】
笹葉を巻いたこしあん入り葛饅頭と塩味の効いたずんだあんころ餅の、夏季限定の和菓子詰合せです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354047/images/bodyimage2】
明日香野は、愛され続けて30年“コシ自慢”の「あんこ餅」のほか、ブルートレーでお馴染みの「わらび餅」、ちょっと食べる大人の贅沢「大人の団子」など、人気のシリーズをはじめ、季節に適した和菓子を販売しております。
あんこ餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/daifuku/
わらび餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/warabi/
季節の和菓子：https://www.asukafoods.co.jp/products/season/
大人の団子 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/otona/
明日香野の和菓子をお取り扱いいただいている店舗様の一部をホームページに掲載しております。
お買い求めの際はお近くの店舗様に足をお運びください。
お取り扱い店舗：https://www.asukafoods.co.jp/products/shop/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
プレスリリース詳細へ