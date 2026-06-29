【Aecooly】スマホに挿すだけ。USB Type-C対応ポータブルファン「Air Mate」をAmazon.co.jpで販売中

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limited

ポータブル冷却ギアブランド「Aecooly（エクーリー）」は、スマートフォンやモバイルバッテリーに接続して使えるUSB Type-C対応ポータブルファン「Air Mate」をAmazon.co.jpで販売しています。暑い日の外出先で、手軽に風を取り入れられる小型ファンです。

■ スマホに挿すだけ。暑い日にすぐ使える

Aecooly Air Mateは、USB Type-Cポートに接続して使う直挿し型のポータブルファンです。スマートフォンに挿して使えるほか、モバイルバッテリーやタブレットにも接続できます。

ファン本体にバッテリーを内蔵していないため、事前の充電なしですぐに使えます 。暑さを感じたタイミングで手元のUSB Type-C機器に接続すれば、すぐに涼むことができます。

付属のUSB Type-Cアダプターにより、スマホケースを装着したままでも使いやすい設計です。また、スマートチップを内蔵し、接続機器への負荷にも配慮しています。

■ 約38g。毎日持ち歩きやすい軽量設計

本体は約38gの小型・軽量設計です。ポケットや小さなバッグにも入れやすく、荷物を増やしたくない日でも持ち歩きやすいサイズ感です。

本体にはストラップも備えており、バッグやポーチに掛けて携帯できます。必要なときに取り出しやすく、夏の外出に取り入れやすいポータブルファンです。

■ 小型でもしっかり送風。4段階で調節可能

Aecooly Air Mateは、コンパクトな本体に最大17,000回転/分のモーターを搭載しています。風量は4段階で切り替え可能です。

軽く風を感じたいときから、しっかり送風したいときまで、使用シーンに合わせて調節できます。ファン部分はフルカバーガードで覆われており、持ち歩きや使用時の安心感にも配慮しています。

価格・発売情報

- 販売価格：2,980円（税込）- クーポン：900円OFFクーポン配布中- Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZ2JC3WP(https://www.amazon.co.jp/%E3%80%902026%E5%B9%B4%E5%A4%8F%E6%96%B0%E7%99%BB%E5%A0%B4%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E7%9B%B4%E6%8C%BF%E5%9E%8B%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%80%91Aecooly-%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB-17000%E5%9B%9E%E8%BB%A2-%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC/dp/B0GZ2JC3WP)

※価格は予告なく変更となる場合がございます。詳細は販売ページにてご確認ください。

製品概要

【報道関係者・コンテンツクリエイター様へ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162534/table/60_1_90704c43c934a544bb6ea1db0d0d9c1a.jpg?v=202606290951 ]

製品レビュー用サンプルの提供を承っております。

お問い合わせ先：marketing@aecooly.com

【会社概要】

[社名] 株式会社AECOOLY

[所在地] 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-10-15 第一ビル1階

[TEL] 03-6380-1450

[事業内容] パーソナル冷却デバイス及び関連製品の企画・開発・販売

[URL] https://aecooly.co.jp/