「プロ・業務用」ブランドが累計出荷本数500万本*¹突破
ヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）が展開する、様々な業界の“プロ”に愛用される「プロ・業務用」ブランドが、累計出荷本数500万本*¹を突破しました。
「プロ・業務用」ブランドは、天然由来成分とベタつかない使用感にこだわって製品を開発しています。ベタつきにくくしっとりうるおうハンドクリームシリーズと、ひんやりとした使い心地のUVシリーズを展開。料理研究家、カメラマン、美容師、ハンドモデルなど様々な業界のプロにご愛用いただいております。
「プロ・業務用」ブランドサイト：https://www.ya-man.com/brand/professional-use/
※本リリース配信日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/
