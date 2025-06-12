全国展開中の大衆中華居酒屋の【福包酒場】がいま話題沸騰中の【THE SINGLE】とコラボ！！相席して福包酒場が割引になる女性限定キャンペーンを6月16日～開始！
■福包酒場について
高級本格中華「中国家庭料理 香園」の味をそのままに、株式会社GlobalOceanがカジュアルにブランド展開。
特級点心師が提供する本格的な点心や中華料理をリーズナブルな価格で食べられ、オリジナルのネオンサイン、現地の屋台を彷彿とさせる店内や、色とりどりの小籠包やオリジナルの火鍋サワーを中心にSNSで話題沸騰中。
ブランドHP：https://fupao.jp
ネオン光る店内装
大人気の火鍋サワー
■1対1形式の相席専門店「THE SINGLE」は、一人でも気軽に安心して真剣な出会いを求める人々に向けた完全会員制、全席個室の居酒屋業態で、現在登録会員数が10万人を突破しています。女性の料金システムは、完全無料でドリンクが飲み放題です。
本キャンペーンは、女性のお客様が対象店舗に来店、相席する毎にポイントを付与、10ポイントで対象の福包酒場の店舗で利用出来る5,000円分の金券をプレゼントいたします。
ブランドHP：https://section-8.jp
キャンペーン告知ポスター
【キャンペーン概要】
キャンペーン内容１.（スタンプ10個で5,000円分の金券進呈）：
相席１回（20分）でスタンプ1個
「THE SINGLE」キャンペーン実施店舗：
新宿靖国通り店、渋谷店、恵比寿店、池袋東口店、上野店、銀座コリドー街店、横浜西口店、梅田阪急東通り店
キャンペーン内容２.（スタンプ10個で5,000円分の金券進呈）：
１来店（60分）でスタンプ2個
「パブスタPLUS」キャンペーン実施店舗：
「The Public stand」キャンペーン実施店舗：
横浜西口店
「THE PUBLIC COFFEE」キャンペーン実施店舗：
町田店
「KARAOKE HUNDRED」キャンペーン実施店舗：
恵比寿店
キャンペーン内容３.（スタンプ10個で5,000円分の金券進呈）：
相席30分でスタンプ1個
「AISEKIYA」キャンペーン実施店舗：
横浜西口店
「福包酒場」利用可能対象店舗：
＞東京都
渋谷店 https://www.instagram.com/fupao_shibuya/
池袋店 https://www.instagram.com/fupao_ikebukuro/
町田店 https://instagram.com/fu_paosakaba.machida/
中目黒店 https://www.instagram.com/fupao_nakameguro/
吉祥寺店 https://www.instagram.com/fupao_kichijoji/
＞神奈川県
横浜西口店 https://www.instagram.com/fupao_yokohama/
横浜鶴屋町店 https://www.instagram.com/fupao_turuyacho/
野毛桜木町店 https://www.instagram.com/fupao_noge_/
川崎店 https://instagram.com/fupaokawasaki/
相鉄五番街店 https://www.instagram.com/fupao_sotetsu/
横浜東口店 https://www.instagram.com/fupao_y.higashiguchi/
＞大阪府
梅田堂山店 https://www.instagram.com/fupao_umeda_osaka/
※フランチャイズ加盟店随時募集中
https://fupao.jp/
■運営会社
名称： 株式会社Global Ocean
代表取締役：佐藤 洋一
取締役：佐々木 隆恒
取締役/広報：小野寺 賢
ブランドHP：https://fupao.jp
＜FC加盟、お問い合わせはこちらへお願いいたします。＞
info@globalocean.co.jp 小野寺宛