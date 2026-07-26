【サッカー日本代表】堂安律「W杯は優勝以外目指しません」と改めて宣言 ベスト8ではなく頂点見据える
サッカー日本代表・堂安律選手が26日に自身のSNSを更新。「W杯は優勝以外目指しません」と、改めてワールドカップでの優勝を目標に掲げました。
自身のXに「個人的には、W杯は優勝以外目指しません」と投稿した堂安選手。「現実的な目標を掲げた方がいいっていう意見もわかります。でも、日本に帰ってきて一番言われたのは次は優勝してください！の言葉で次はベスト8って言われたことは、一度もありません。本気で優勝を目指して戦った姿が、少なからずみんなの心を動かせたと信じています」と思いをつづりました。
そして「正解は結果論やけど僕は優勝だけを目指します！！！」と、世界一を目標とすることを力強く宣言して締めくくりました。
日本はFIFAワールドカップ2026では決勝トーナメント1回戦でブラジルに敗れ、ベスト32で敗退しました。堂安選手は背番号10を背負って大会へ臨み、日本の全4試合すべてにスタメン出場。グループステージ第3節のスウェーデン戦ではアシストを記録しました。また24日に行われた日本サッカー協会(JFA)の会見では「協会として次の4年間は何を目指すのか」という報道陣の質問に対し、宮本恒靖会長が「我々はまだ(W杯で)ベスト8以上に行っていない。大会の準々決勝・準決勝のレベルはかなり高いと思っている。『新しい景色を』と前回のW杯で話したのがベスト8だと思っているので、そこをひとつのめどに考えている」と回答していました。