サッカー日本代表・堂安律選手が26日に自身のSNSを更新。「W杯は優勝以外目指しません」と、改めてワールドカップでの優勝を目標に掲げました。

自身のXに「個人的には、W杯は優勝以外目指しません」と投稿した堂安選手。「現実的な目標を掲げた方がいいっていう意見もわかります。でも、日本に帰ってきて一番言われたのは次は優勝してください！の言葉で次はベスト8って言われたことは、一度もありません。本気で優勝を目指して戦った姿が、少なからずみんなの心を動かせたと信じています」と思いをつづりました。

そして「正解は結果論やけど僕は優勝だけを目指します！！！」と、世界一を目標とすることを力強く宣言して締めくくりました。

日本はFIFAワールドカップ2026では決勝トーナメント1回戦でブラジルに敗れ、ベスト32で敗退しました。堂安選手は背番号10を背負って大会へ臨み、日本の全4試合すべてにスタメン出場。グループステージ第3節のスウェーデン戦ではアシストを記録しました。