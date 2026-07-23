¡Ú¾®ÎÓ ·¼ÎÑ¡ÛÃæ¹ñ¤Î¡ÖÆÈµï9000Ëü¿Í¡×¤È¡Ö¡É¶õÁãÏ·¿Í¡É1²¯8000Ëü¿Í¡×¤¬À¸¤àµðÂç¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ÄÌÓ·ê¤È·ì´É¤ò»ý¤Ä¡Ö¥ê¥¢¥ë²á¤®¤ë¡×¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»È¤¤Æ»
2026Ç¯6·î30Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦¿¼圳¡£¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È´ë¶È¤ÎUBTech Robotics¡ÊÍ¥É¬Áª²Êµ»¡Ë¤¬³«ºÅ¤·¤¿È¯É½²ñ¤ÎÃÅ¾å¤Ë¡¢¥·¥ê¥³¥óÀ½¤ÎÈéÉæ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÃË½÷2ÂÎ¤Î¡Ö¿Í´Ö¡×¤¬Î©¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬¡ÖUWORLD U1¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤Î¤½¤Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢²ñÏÃ¤·¡¢´¶¾ð¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
UBTech Robotics¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö·ì´É¤ÈÌÓ·ê¤ò»ý¤Ä¡×¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È
UBTech¼Ò¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢È¯É½ÅöÆü¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¼õÃí¤Ï1Ëü3361Âæ¡£¡Ö¿Í´Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò²ÈÄí¤ËÇä¤ë¤È¤¤¤¦¡¢SF¤ÎÎÎ°è¤À¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¸½¼Â¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£¤Ê¤¼Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ï¤³¤ÎÏ©Àþ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤«¡£¤É¤ì¤Û¤É¤Î»Ô¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢²¿¤¬²ÝÂê¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇÈ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤âÆÏ¤¯¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ÌÓ·ê¤È·ì´É¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡ÖU1¡×
¤Þ¤ºÀ½ÉÊ¤ò¸«¤è¤¦¡£¹á¹Á»æ¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¡ÊSCMP¡Ë¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢U1¤Ë¤ÏÃËÀÈÇ¡Ê¿ÈÄ¹183¥»¥ó¥Á¡Ë¤È½÷ÀÈÇ¡ÊÆ±168¥»¥ó¥Á¡Ë¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤ÏLite¡¢Pro¡¢Ultra¤Î3ÃÊ³¬¡£ºÇ¤â°Â¤¤¡ÖU1 Lite¡×¤Ï¾åÈ¾¿È¤À¤±¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï11Ëü9800¸µ¡ÊÌó286Ëü±ß¡Ë¡£Æ¬Éô¡¢ÌÜ¡¢¸ý¡¢¼ó¤Ê¤É¤òÆ°¤«¤·¡¢¼ç¤Ë²ñÏÃ¤äÉ½¾ð¤Ë¤è¤ë¸òÎ®¤ò¹Ô¤¦¡£ºÇ¾å°Ì¤Î¡ÖU1 Ultra¡×¤Ï¼«Î§Êâ¹Ô¤ä¥À¥ó¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¹âÆ°ºî¥â¥Ç¥ë¤À¡£½÷À·¿¤Ï88Ëü¸µ¡¢ÃËÀ·¿¤Ï99Ëü¸µ¡ÊÌó2100Ëü¡Á2400Ëü±ß¡Ë¤È¡¢¹âµé¼ÖÊÂ¤ß¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥·¥ê¥³¥óÀ½¤ÎÈéÉæ¤Ë·ì´É¤ä»ØÌæ¡¢ÌÓ·ê¤Þ¤Ç¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ»ß¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¿Í´Ö¤È¸«Ê¬¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¹â³Û¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼õÃí¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢Áá´ü¹ØÆþ¼Ô¤Ø¤Î½Ð²Ù¤Ï9·îÃæ½Ü¤Ë¤â»Ï¤Þ¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¿È¤â¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£UBTech¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢U1¤ÏÁ´¿È¤Ë88¼«Í³ÅÙ¤Î´ØÀá¤ò»ý¤Á¡¢¿Í´Ö¤Î´ðËÜÆ°ºî¤ÎºÇÂç90%¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ãæ³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬Æ±¼Ò¤Î¸À¤¦¡Ö´¶¾ðAI¡×¤À¡£20¼ïÎà°Ê¾å¤Î´¶¾ð¾õÂÖ¤ò90%Ä¶¤ÎÀºÅÙ¤Ç¼±ÊÌ¤¹¤ë¤Èëð¤¦´¶¾ðÆÃ²½·¿¤ÎLLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡§¿Í´Ö¤Î¸À¸ì¤ò°·¤¦AI¤Î´ðÈ×µ»½Ñ¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢0.5ÉÃ¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¡ÖÂ®¤¤Ç¾¡×¤È¡¢¿ôÀé²¯¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿µé¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¿¼¤¯¿äÏÀ¤¹¤ë¡ÖÃÙ¤¤Ç¾¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡£È¯ÏÃ¤È¿°¤ÎÆ°¤¤Î¤º¤ì¤Ï20¥ß¥êÉÃ°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¡ÖAgent Memory OS¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¹´üµ²±¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£È¯É½²ñ¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏSCMP¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÈÎÇäÂÐ¾Ý¤ÏÀ®¿Í¤Î¤ß¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âÇä¤ê¤À¡£´¶¾ðAI¤ÏRockchipÀ½¥×¥í¥»¥Ã¥µ¾å¤Ç¥í¡¼¥«¥ë¤ËÆ°ºî¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¾å¤²¤ºÃ¼ËöÆâ¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¡£¸ø¼°È¯É½¤Ç¤Ï¡Ö¥í¡¼¥«¥ëÍ¥Àè¤Î½èÍý¡¢¥¯¥é¥¦¥É°ÍÂ¸¤ÎºÇ¾®²½¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢Åª¤ÊÊÝ¸î¡×¤È¤¤¤¦3ÁØ¹½Â¤¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÄí¤Îµï´Ö¤Ë¾ï»þ¥«¥á¥é¤È¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á¹þ¤àÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñÀ½ITµ¡´ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¥Ç¡¼¥¿·üÇ°¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤òºÇÂç¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¿ø¤¨¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÆÉ¤à¤Î¤¬¼«Á³¤À¤í¤¦¡£
È¯É½²ñ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÁÏ¶È¼Ô¤Î¼þ·õ¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¸¥ç¥¦¡ËCEO¤Ï¡¢¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¨Æ¯¤ò3ÃÊ³¬¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤Þ¤º´í¸±¤ÇÈ¿ÉüÅª¤Êºî¶È¤«¤é¿Í´Ö¤ò²òÊü¤·¡¢¼¡¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¶¦À¸¤Ë»ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Æ»¶Ú¤Ç¤¢¤ë¡£U1¤Ï¤½¤ÎÂè2ÃÊ³¬¤ÎËë³«¤±¤òÃ´¤¦À½ÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
UBTech¤Ï2012Ç¯ÁÏ¶È¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¹á¹Á¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤¿¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¾å¾ìÂè1¹æ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£»º¶ÈÍÑ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡ÖWalker S¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤Ê¤É¤ËÇ¼Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¥á¥Ç¥£¥¢Gasgoo¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯ÄÌ´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ53.3%Áý¤Î20²¯¸µ¡ÊÌó477²¯±ß¡Ë¡£¤¦¤Á¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É´ØÏ¢¤ÏÁ°Ç¯ÈæÌó23ÇÜ¤Î8.2²¯¸µ¡ÊÌó195²¯±ß¡Ë¤ËµÞ¿¤·¤¿¡£U1¤Ï¡¢¤³¤Î»º¶ÈÍÑ»ö¶È¤ËÂ³¤¯¡ÖÂè2¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÈµï9000Ëü¿Í¡×¤¬À¸¤àµðÂç»Ô¾ì
UBTech¤Ï¤Ê¤¼¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤È¤¤¤¦Ï©Àþ¤ò¼è¤ë¤Î¤«¡£Åú¤¨¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿Í¸ý¹½Â¤¤Ë¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÏÈ¯É½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï9000Ëü¿ÍÄ¶¤ÎÆÈµïÀ®¿Í¤È1²¯1800Ëü¿Í¤Î¡Ö¶õÁãÏ·¿Í¡×¡Ê»Ò¤¬ÁãÎ©¤Ã¤¿¸å¤ËÃ±¿È¤Þ¤¿¤ÏÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÇÊë¤é¤¹¹âÎð¼Ô¡Ë¤¬¤ª¤ê¡¢ÆÈµï¼Ô¤Î10¡Á20%¤¬Àº¿À¼À´µ¤ÎÎ×¾²´ð½à¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤Î¿ä·×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢60ºÐ°Ê¾å¿Í¸ý¤Ï2024Ç¯Ëö¤Ç3.1²¯¿Í¤È¡¢Áí¿Í¸ý¤ÎÌó22%¤ËÃ£¤·¤¿¡£
À¯ºö¤â¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯1·î¡¢¹âÎð¼Ô¥±¥¢²þ³×¤Î»ØÆ³°Õ¸«¡ÊÀ¯ÉÜ¤ä¾ÊÄ£¤Ê¤É¤¬¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¯ºöÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ðËÜÊý¿Ë¡¢Ã£À®ÌÜÉ¸¡¢½ÅÅÀ»ÜºöÅù¤ò¼¨¤¹À¯ºöÊ¸½ñ¡Ë¤Ç¡¢²ð¸îÊ¬Ìî¤Ø¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAI¡¢¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡ÊÇ¾¤Èµ¡³£¤òÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤°µ»½Ñ¡Ë¤Î±þÍÑ²ÃÂ®¤òÌÀµ¤·¤¿¡£SCMP¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢200°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë200Âæ°Ê¾å¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò6¤«·î°Ê¾åÇÛÈ÷¤¹¤ëÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¼Â¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤â»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼Ò¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¥±¥¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀß·×¤ä»î¸³¤Îµ»½Ñ´ð½à¤òÄê¤á¤¿¹ñºÝÅÅµ¤É¸½à²ñµÄ¡ÊIEC¡Ë¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¤¬Ãæ¹ñ¼çÆ³¤ÇºöÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»º¶È°éÀ®¤ÈÉ¸½à²½¤ò°ìÂÎ¤Ç¿Ê¤á¤ëÃæ¹ñ¤Î¾ïÅå¼êÃÊ¤¬¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¤Î¸«Î©¤Æ¤Ï¶¯µ¤¤À¡£UBTech¤Î¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼»ö¶È¤òÎ¨¤¤¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¿¥à»á¤ÏÈ¯É½²ñ¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¦È¼¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄ¶¥Ð¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É»Ô¾ì¤¬2026Ç¯¤«¤é¤Î10Ç¯¤Ç¿ôÉ´²¯¸µ¤«¤é1Ãû¸µµ¬ÌÏ¤ØÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£Âè»°¼Ô¤ÎÍ½Â¬¤âÊÂ¤Ù¤Æ¤ª¤³¤¦¡£CNBC¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¶âÍ»Âç¼êMorgan Stanley¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È»Ô¾ì¤¬2026Ç¯¤ÎÌó20²¯¥É¥ë¤«¤é2030Ç¯¤Ë¤Ï150²¯¥É¥ë¡¢Ç¯´Ö½Ð²Ù44.6ËüÂæ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï2050Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ì¤¬5Ãû¥É¥ë¡¦²ÔÆ¯10²¯Âæ¤ËÃ£¤·¡¢¤¦¤ÁÌó3²¯Âæ¤¬Ãæ¹ñ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤ÎÄ¹´ü¸«ÄÌ¤·¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥óÍÑÅÓ¤Ë¶á¤¤Í½Â¬¤Ç¤Ï¡¢Ä´ºº²ñ¼ÒGrand View Research¤¬¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤ò2024Ç¯¤Î20.9²¯¥É¥ë¤«¤é2030Ç¯¤Ë54.8²¯¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤à¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤¬¥·¥§¥¢5³äÄ¶¤òÀê¤á¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤¬ºÇÂç¥»¥°¥á¥ó¥È¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤ò°·¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ä´ºº²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤ÎÄêµÁ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£»º¶ÈÍÑ¤ò´Þ¤à¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥ÉÁ´ÂÎ¤ÎÍ½Â¬¤È¡¢²ÈÄí¸þ¤±¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤Ë¸Â¤Ã¤¿Í½Â¬¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À·å¤Î³«¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³ÆÍ½Â¬¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ»Ø¤·¼¨¤¹Êý¸þ¤ÏÌÀ³Î¤À¡£¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤Î¼çÀï¾ì¤¬¹©¾ì¤«¤éÀ¸³è¶õ´Ö¤Ø¤È¹¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎºÇÂç¤Î¼Â¸³¾ì¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤Ç¤¢¤ë¡£U1¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯À½ÉÊ¤Î·Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤¿»öÎã¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÄü¤á¤¿ÆüËÜ¤¬¸«½Ð¤·¤¿¡¢Ãæ¹ñ¡ÖÄ¶¥ê¥¢¥ë¿Í·¿¡×¤Ø¤Î¾¡¤Á¶Ú
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÄü¤á¤¿ÆüËÜ¤¬¸«½Ð¤·¤¿¡¢Ãæ¹ñ¡ÖÄ¶¥ê¥¢¥ë¿Í·¿¡×¤Ø¤Î¾¡¤Á¶Ú
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÌÀÂçÁ°,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ä¹Ìî,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
²Æì,
À¸²Ö,
¾åÅÄ,
ÀÅ²¬,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê