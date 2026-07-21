劇場版第3弾『TOKYO MER』 セットで首都高のトンネル作る 要潤「一生分のホコリを吸いました」
医療ドラマの人気シリーズ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の劇場版第3弾となる『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』（8月21日公開）の完成披露舞台あいさつが21日、都内で開催された。
【写真】クオリティ高！首都高のトンネルのセット
この日は、鈴木亮平、賀来賢人、赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志、菜々緒、仲里依紗、要潤、石田ゆり子という豪華キャストに加え、松木彩監督も参加した。
撮影の裏話も。首都高で複数の車、トラックが衝突する特別甚大医療事案が発生する迫力あるシーンを描くため、倉庫に大規模な首都高のトンネルのセットが作られたという。実寸の首都高のセットを再現した絵が登場し、菜々緒は「こんな感じでした」と振り返る。TBS史上最大規模のセットになったことも明かされていた。ほとんどトンネルのセットで過ごしたという要潤は「一生分のホコリを吸いました」と感想を明かし、会場には笑いが起きていた。
2021年に放送されたTBS系日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』は、鈴木演じるチーフドクター・喜多見幸太が「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念のもと、数々の大規模災害や事故に立ち向かう姿を描き人気を集めた。
2023年公開の劇場版第1作は興行収入45.3億円、25年公開の『南海ミッション』は52.9億円を記録。第3弾となる今作では、鈴木、賀来賢人をはじめ、菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子らおなじみのキャストに加え、赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志らが新たに参加する。さらに、劇場版過去2作に登場した杏、古川雄大、江口洋介、高杉真宙、生見愛瑠、宮澤エマ、中条あやみ、小手伸也、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）、フォンチー、伊藤淳史ら全国のMERメンバーも集結する。
【写真】クオリティ高！首都高のトンネルのセット
この日は、鈴木亮平、賀来賢人、赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志、菜々緒、仲里依紗、要潤、石田ゆり子という豪華キャストに加え、松木彩監督も参加した。
2021年に放送されたTBS系日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』は、鈴木演じるチーフドクター・喜多見幸太が「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念のもと、数々の大規模災害や事故に立ち向かう姿を描き人気を集めた。
2023年公開の劇場版第1作は興行収入45.3億円、25年公開の『南海ミッション』は52.9億円を記録。第3弾となる今作では、鈴木、賀来賢人をはじめ、菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子らおなじみのキャストに加え、赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志らが新たに参加する。さらに、劇場版過去2作に登場した杏、古川雄大、江口洋介、高杉真宙、生見愛瑠、宮澤エマ、中条あやみ、小手伸也、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）、フォンチー、伊藤淳史ら全国のMERメンバーも集結する。