米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（21）が20日（日本時間21日）、自身のインスタグラムを更新。マーリンズと正式契約を結んだことを報告した。

インスタグラムに「ご報告申し上げます。現地2026年7月20日 マイアミ・マーリンズと正式契約をしました」と記し「私の新たな挑戦が始まります。夢の舞台へ必ず辿り着けるように力を尽くすだけです」と決意をしたためた。

また、直前の投稿では「マイアミへ向かう移動中、思いもよらない連絡を受けました。私が会見を行った19日、福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズ戦のスタンドで、ホークスファンの皆様が私に向けて温かい『麟太郎コール』を送ってくださったと聞きました」とソフトバンクファンの行動に言及。

続けて「その知らせを受けた瞬間、本当に胸が熱くなりました。私は福岡ソフトバンクホークスへの入団を選択しなかったのにもかかわらず、このような温かく大きな激励をいただけたことに、言葉では言い表せないほど感謝しています。どうしてもこの感謝の気持ちをお伝えしたいと思い、知人が編集してくれた映像とともにここに投稿させていただきます」とファンたちがエールを送る動画を合わせて投稿した。

そして「遠いマイアミから、僭越ではあるのですが私もファンの皆様と同じ気持ちで福岡ソフトバンクホークスの勝利を願っております。ホークスファンの皆様、本当にありがとうございました。まだまだ力のない私ですが、温かいご声援を、これからの挑戦への力に変えて、一歩一歩前へ進んで参ります！」と感謝の気持ちを記した。

佐々木は19日、故郷の岩手県花巻市内で会見し、大リーグのドラフトで8巡目（全体235番目）で指名されたマーリンズへの入団を表明。昨秋ドラフトで1位指名を受けたソフトバンクではなく、米国での「挑戦」を選択し、何度も声を詰まらせ、涙ながらに決意を示した。