普通預金で1.1%超えこそ至高。1年定期1.6%も登場した2026年7月ネット銀行金利ランキング
YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【2026年7月】預金 金利ランキング ネット銀行編 （普通預金1.1%、1年モノ1.6%、6か月モノ2.0%）」と題した動画を公開した。2026年7月現在のネット銀行の預金金利を、「普通預金」「1年もの」「1年未満」の3つのカテゴリーに分けて徹底比較している。
各銀行が一斉に金利を引き上げている現状を解説。普通預金ランキングでは、既存ユーザー向けで「DanDanBANK」が最高1.10%を叩き出して1位を獲得した。続く「東京スター銀行」も給与振込などの条件を満たせば1.05%、「あおぞら銀行」は無条件で1.00%と、普通預金でありながら1%を超える高水準となっている。また、「auじぶん銀行」も新規ユーザー向けに1.00%のデビュー応援普通預金を提供している点に触れた。
1年もの定期預金では、新規口座開設者を対象としたあおぞら銀行の「BANK The Giftスペシャル定期」が1.60%でトップに。「銀行口座をお持ちでない方は今がチャンスかもしれません」と、新規優遇のメリットを強調した。既存ユーザー向けでもSBJ銀行が1.35%を提供するなど、全体的に金利の底上げが目立ち、PayPay銀行なども円定期預金の金利を1.0%に引き上げる予定であることを紹介している。
さらに1年未満の短期預金では、イオン銀行が新規向けに1ヶ月で3.0%、みずほ銀行が既存向けに3ヶ月で2.0%という驚異的な特別金利を打ち出している。ただし、多くの高金利キャンペーンには募集総額の上限や期間限定といった条件があるため、「早期終了になる可能性もある」「検討されている方は早めに参加しましょう」と視聴者に注意を促した。
ただ貯金するだけではもったいない時代。各銀行の最新の金利動向やキャンペーン条件を正しく把握し、自身の預金スタイルに合った口座を賢く選ぶことが、効率的な資産形成への第一歩となるだろう。
各銀行が一斉に金利を引き上げている現状を解説。普通預金ランキングでは、既存ユーザー向けで「DanDanBANK」が最高1.10%を叩き出して1位を獲得した。続く「東京スター銀行」も給与振込などの条件を満たせば1.05%、「あおぞら銀行」は無条件で1.00%と、普通預金でありながら1%を超える高水準となっている。また、「auじぶん銀行」も新規ユーザー向けに1.00%のデビュー応援普通預金を提供している点に触れた。
1年もの定期預金では、新規口座開設者を対象としたあおぞら銀行の「BANK The Giftスペシャル定期」が1.60%でトップに。「銀行口座をお持ちでない方は今がチャンスかもしれません」と、新規優遇のメリットを強調した。既存ユーザー向けでもSBJ銀行が1.35%を提供するなど、全体的に金利の底上げが目立ち、PayPay銀行なども円定期預金の金利を1.0%に引き上げる予定であることを紹介している。
さらに1年未満の短期預金では、イオン銀行が新規向けに1ヶ月で3.0%、みずほ銀行が既存向けに3ヶ月で2.0%という驚異的な特別金利を打ち出している。ただし、多くの高金利キャンペーンには募集総額の上限や期間限定といった条件があるため、「早期終了になる可能性もある」「検討されている方は早めに参加しましょう」と視聴者に注意を促した。
ただ貯金するだけではもったいない時代。各銀行の最新の金利動向やキャンペーン条件を正しく把握し、自身の預金スタイルに合った口座を賢く選ぶことが、効率的な資産形成への第一歩となるだろう。
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