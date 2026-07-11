YouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」にて、食べ痩せトレーナーのよしかさんが「【50代ダイエット】4週間で－4kg！夜だけ「せいろ置き換え」ダイエット。何しても痩せなかったのに、せいろで痩せた。お腹いっぱい食べながら、ぽっこりがお腹凹む」と題した動画を公開しました。本動画では、晩ごはんを「せいろ料理」に置き換えるだけで、1ヶ月で4キロの減量に成功したという視聴者の報告を紹介。それに応え、夏野菜をたっぷり使った大満足のヘルシーレシピ2品を披露しています。

1品目の「せいろde麻婆ナス」は、乱切りにしたナスと、下味をつけた鶏ひき肉を蒸すだけの簡単レシピです。クッキングシートの底に肉を敷くことで、下から上がる蒸気による「生焼けを防ぐ」という工夫が光ります。

2品目の「鶏肉とトマトのニンニク煮」は、一口大の鶏もも肉、輪切りにしたナス、玉ねぎ、そして丸ごと1個のトマトをせいろへ入れます。玉ねぎは繊維を断つように切ることで、「より味が染みて甘くなる」とコツを伝授しました。

15分後、蓋を開けると見事に蒸し上がった色鮮やかな野菜が登場します。「鶏肉とトマトのニンニク煮」は、トロトロのトマトを潰すことで、トマトとナスの絶品スープになる驚きの仕掛けが隠されていました。実食したよしかさんは「鶏ひき肉でも本当にジューシーで美味しい」と笑顔を見せ、しっかり食べながら健康的に痩せることの大切さを語っています。

カロリーを抑えつつ、心も体も満たされる「せいろ置き換え」レシピ。我慢しないダイエットとして、今日の晩ごはんから取り入れてみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［せいろde麻婆ナス］
・ナス：大きめ1本（約160g）
・鶏ひき肉：100g
・酒：大さじ1
・しょうゆ：小さじ1
・みそ：小さじ1
・鶏ガラスープの素：小さじ1/2
・ニンニク（すりおろし）：小さじ1
・豆板醤：小さじ1
・ネギ：適量（トッピング用）

［作り方］
1. ナスを乱切りにします。
2. ボウルに鶏ひき肉を入れ、酒、しょうゆ、みそ、鶏ガラスープの素、ニンニク、豆板醤を加えてよく混ぜ合わせ、下味をつけます。
3. せいろ（18cm）に大きめに切って丸めたクッキングシートを敷き、その上に2の鶏ひき肉を広げます。
4. 肉の上に1のナスを乗せ、クッキングシートをキャンディー状に包みます。隙間にズッキーニやカリフラワー、ミニトマトなどを追加してもよいです。
5. 沸騰したお湯の上にせいろを乗せ、15分蒸します。
6. 蒸し上がったら鶏ひき肉をよく混ぜ、お好みでネギを散らして完成です。

［鶏肉とトマトのニンニク煮］
・ナス：大きめ1本
・玉ねぎ：1/2個
・鶏もも肉：100g
・トマト：1個
・ニンニク（すりおろし）：小さじ1
・コンソメ：小さじ1
ケチャップ：小さじ1
・塩コショウ：適量
・大葉：適量（トッピング用）

［作り方］
1. ナスを輪切りにします。玉ねぎは繊維を断つように切ります。
2. 鶏もも肉を一口大に切ります。
3. ボウルに鶏もも肉を入れ、ニンニク、コンソメ、ケチャップを加えてよく混ぜ合わせます。
4. せいろに丸めたクッキングシートを敷き、3の鶏もも肉を広げます。
5. 肉の上に丸ごとのトマトを置き、その周りにナスと玉ねぎを乗せます。
6. 全体に塩コショウを適量振り、蒸気が通るように隙間を空けて包みます。
7. 沸騰したお湯の上にせいろを乗せ、15分蒸します。
8. 蒸し上がったら、トマトを崩して全体を混ぜ合わせ、スープ状にします。お好みで大葉を乗せて完成です。

YouTubeの動画内容

01:00

ボリューム満点「せいろde麻婆ナス」の作り方
04:18

丸ごとトマト入り「鶏肉とトマトのニンニク煮」
07:52

待っている間に！ぽっこりお腹解消エクササイズ
09:44

完成！トロトロの野菜とジューシーなお肉
11:53

実食タイム！しっかり食べて綺麗に痩せるコツ

関連記事

1本約13kcalで「自然にカロリーダウンできる」！切って混ぜるだけの「激ウマきゅうり作り置き」3品

1本約13kcalで「自然にカロリーダウンできる」！切って混ぜるだけの「激ウマきゅうり作り置き」3品

 レンジでたった5分！便秘解消に役立つ「ひじき煮」など作り置きおかず3品

レンジでたった5分！便秘解消に役立つ「ひじき煮」など作り置きおかず3品

 3日で－１キロ戻す！夜1食置き換えリセットごはん3選

3日で－１キロ戻す！夜1食置き換えリセットごはん3選
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

食べ痩せ健康チャンネル_icon

食べ痩せ健康チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 8.11万人 522 本の動画
40～60代女性へのダイエット指導を得意とし、食べることで健康を取り戻し、無理なく続けられるダイエット方法を提案している。
youtube.com/channel/UCWXGJa4u7SipjGHBNKRlU6w YouTube