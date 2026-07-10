マユリカ中谷、芸人デビュー前に目指した職業明かす 弱冠14歳で「賞もらった」
お笑いコンビ・マユリカ（阪本、中谷）が10日、東京・サナギ新宿で行われた『サンデーうぇぶり10周年記念イベント〜サンデー・サンデー〜』に登壇。中谷が芸人デビュー前に目指していた職業を明かした。
【写真】そっくりすぎる…サンデー作家が描いた中谷
『週刊少年サンデー』『ゲッサン』『サンデーDX』3誌が運営する「サンデーうぇぶり」は今年で10周年を迎える。この日は、これを記念して同所できょう10〜11日に開催されるイベントの1つとして、実施されたトークイベントとなる。
NONSTYLEの井上裕介、紅しょうが（稲田美紀、熊元プロレス）とともに“漫画好き芸人”として登壇したマユリカだが、特に中谷は漫画とは深い関わりが。「芸人になる前に漫画家さんになりたくて、少年サンデーに投稿してて、賞もらったんです」と告白した。
井上は「そのときは認識してないけど、絶対読んでるはず」と言うと、「いや、賞は取ったんですけど、漫画は掲載されていないんです。でも受賞発表ページみたいのはあったかも」と作品掲載には惜しくも至らなかったと明かした。
当時の年齢は弱冠14歳。若くしての受賞に「すごい」と声が上がるなか、その受賞作品を読んだことがあるという相方の阪本は「むっちゃおもんないです。構成とかも最悪で」と大イジりし、笑いを誘っていた。
【写真】そっくりすぎる…サンデー作家が描いた中谷
『週刊少年サンデー』『ゲッサン』『サンデーDX』3誌が運営する「サンデーうぇぶり」は今年で10周年を迎える。この日は、これを記念して同所できょう10〜11日に開催されるイベントの1つとして、実施されたトークイベントとなる。
井上は「そのときは認識してないけど、絶対読んでるはず」と言うと、「いや、賞は取ったんですけど、漫画は掲載されていないんです。でも受賞発表ページみたいのはあったかも」と作品掲載には惜しくも至らなかったと明かした。
当時の年齢は弱冠14歳。若くしての受賞に「すごい」と声が上がるなか、その受賞作品を読んだことがあるという相方の阪本は「むっちゃおもんないです。構成とかも最悪で」と大イジりし、笑いを誘っていた。