夫から“公認不倫”をお願いされる…「寂しくて悔しくて…」漫画家・中家ヨシタカ氏、実体験がドラマ化→当時を振り返る
テレビ大阪のドラマ『夫に不倫をお願いされました』（9日スタート 毎週木曜 深0：00）の記者会見が都内で行われ、実際に夫に“公認不倫”をお願いされたという漫画家の中家ヨシタカ氏が思いを語った。
【写真】「寂しくて悔しくて…」公認不倫の実体験を語った中家氏
「実際に、私が公認不倫を言い渡された時は寂しくて悔しくて涙したりしたんですけど、今となっては私をドラマ化作家にまで引き上げてくれたことだったなと思います」と振り返った。
「あの時、泣くだけで終わらず漫画に書き残してよかったなと思います」と話した。ドラマ化された時については「すごくすごくうれしかったです。編集部のみなさま、ドラマスタッフのみなさまに感謝しかないです」と語った。
今回描くドラマのテーマは「公認不倫」。原作は「コミックシーモア」で連載中の中家氏の漫画。子育てに追われる主婦・花恵がセックスレスを解消したいと相談するも、仕事で忙しい夫から「公認不倫」を提案され、セックスの相手を外で探すことになったという物語。中村と佐野玲於がダブル主演を務める。夫とのセックスレスに悩む主婦・永乃花恵を中村、激務に追われ花恵の誘いに応じられない夫・弘樹を佐野が演じる。
会見には中家氏のほか、中村、佐野も出席。上原美穂アナウンサーが進行役を務めた。
【写真】「寂しくて悔しくて…」公認不倫の実体験を語った中家氏
「実際に、私が公認不倫を言い渡された時は寂しくて悔しくて涙したりしたんですけど、今となっては私をドラマ化作家にまで引き上げてくれたことだったなと思います」と振り返った。
「あの時、泣くだけで終わらず漫画に書き残してよかったなと思います」と話した。ドラマ化された時については「すごくすごくうれしかったです。編集部のみなさま、ドラマスタッフのみなさまに感謝しかないです」と語った。
会見には中家氏のほか、中村、佐野も出席。上原美穂アナウンサーが進行役を務めた。