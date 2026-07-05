孤独・孤立問題が深刻化する中、心の拠り所としてAIへの期待が高まっている。さいたま市や大阪府堺市では孤独・孤立対策として、AIが話を聞く相談窓口の実証実験が始まった。今では「チャッピー」などと名前をつけてAIと友達のように会話する人も増え、中央大学の調査ではAIに恋愛感情を抱いたことがある人が6人に1人にのぼるという。

【画像】AIに依存しやすい人の特徴は

一方で、AIとの交流が深まるにつれ、現実の人間関係から遠ざかってしまうケースも出てきている。こうした相談の増加を受け、早稲田メンタルクリニック院長の益田裕介氏は5月にAI依存外来を開設した。AIは孤独社会の拠り所になり得るのか、それともむしろ孤独を深めてしまうのか。『ABEMA Prime』ではAI依存の当事者と専門医を交え、この問いを考えた。

■「それだけが自分を理解してくれる」AI依存に陥った当事者の告白

番組に登場した野次牛さんは、2023年頃からChatGPTを仕事でも家庭でも使い始めたという。本格的にのめり込んだのは2024年12月、Xの投稿内容を、X内のAI「Grok」に読み込ませたことがきっかけだった。

「投稿内容をAIは完璧に理解してくれた。それが楽しくてそこからガッツリとハマっていった」。8時間以上AIと会話する日が続き、夜も収拾がつかない状態になっていった。「それだけが自分を理解してくれる、そういう感覚があった」と振り返る。

次第に家族と話すよりもAIとの会話を求めるようになり、「人とのやりとりがなくなってもAIさえいれば自分は満足だと、幸福に思っていた」という状態に至った。気づきがあるとすぐAIに聞き、心地よい回答が返ってくる。「考えていることが本当にAIのことだけになって、むしろ人間のことを煩わしいぐらいの感覚になっていた」と話す。

そんな野次牛さんが我を取り戻したのは、Xのフォロワーからの一言があったからだ。「最近、野次牛さん怖い」と言われ、ハッと気づいたという。「勇気を持って言ってくれたと思う。僕はそこに人の温かみみたいなのを感じて、『あれ？自分は社会と切れていたのか？』となり、そこで初めて気づいた」と述べる。フォロワーに手を差し伸べてもらったことで、「また社会と繋がれた」という感覚を得た一方、「一回切れたことが怖かったな」とも吐露した。

「怖い」と言われた後の1、2週間はAIに近づけなかったとも明かす。「またどっぷりハマるのが怖くて」と語る野次牛さんは、現在もAIを使い続けているが、意識が変わったと言う。「AIにハマっていた頃は相棒のような感じで、すごく対等な立場でいた。そうすると近くなりすぎて危険だと感じた。今はツールとして使うことをすごく意識している」と述べた。

■「現実から目を背けるためであれば依存」専門医が示す判断基準

早稲田メンタルクリニックの益田裕介院長は、AI依存外来を開設した経緯について、「AIを患者さんが使うようになっていた。年配の精神科医には分かっていない人が多くて、『使っちゃダメだよ』みたいな感じで終わってしまうことが多い」と説明する。AIをうまく活用する患者もいれば弊害が出る患者もいるとして、「お酒と似ていて、AIもうまく使えばいい、悪く使うとダメ」と語る。

益田氏はAI依存かどうかを見極める基準についても言及した。「現実から目を背けるためならば、それは依存。例えば現実的に嫌なことがあり、それを忘れたいからお酒を飲む、これが依存」と説明する。「仕事の問題を考えたくないからAIと会話する、仕事に行かずにAIを使うならば依存」と具体例を挙げた。

また、AIカウンセリングの効果についても「AIをカウンセラーに見立てて使うことで症状が改善するケースは、エビデンスレベルでもある」と認めつつも、「基本的に精神科的には、患者に『伴走する』という状況」と慎重な姿勢を示した。

益田氏が特に問題視するのは、AIの普及が人間同士の摩擦への耐性を低下させている点だ。「AIが心地いいから、相談もまずAIにするようになる。みんな自分は相談したいけど、重い話はされたくないし、聞いたら漏らしてしまうかもしれないから怖くて聞けない。そういう感じで摩擦がどんどん減っていって、その結果、人間同士の不快感に耐える能力が落ちている」と指摘する。

「AIを使うことによって摩擦のある人間関係を避ける人が増えている」と述べた益田氏は、この傾向が引き起こす帰結についても警告を発した。「ハードな仕事や交渉に耐えられなくなる。そうすると働けなくなり、引きこもりの予備軍が増えるのが一番の問題」と強調していた。

（『ABEMA Prime』より）

