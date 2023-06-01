サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。NHK BSの解説には元日本代表の本田圭佑が登場した。

前半29分、佐野海舟がブラジルのパスをインターセプトしてドリブルで進撃。そのまま右足を振り抜き、日本に待望の先制点をもたらした。

もちろん、日本の選手らは歓喜。だが、本田はすぐに注意を促した。「戻れ戻れ！喜びすぎんな、戻れもう！ええからっ」と話していた。

本田は1次リーグ初戦のオランダ戦でNHK解説として登場。「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「イチキュウサンのウインガー！？」など独特の本田節で注目を集めた。

2戦目のチュニジア戦は異例の局またぎで日本テレビで解説。「イケイケどんどんやて、これ！！」などで話題となった。3戦目のスウェーデン戦はNHKで解説。日本のことを「ウチ」と表現したほか、負傷した相手選手を見て「肉離った（にくばなった）？」と独特のワードを口にしていた。



（THE ANSWER編集部）