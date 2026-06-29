気象予報士・松浦悠真が解説「梅雨前線が本州付近に停滞しやすくなる」今週の大雨を引き起こす大気の特徴

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて「【梅雨前線＋台風7号】週前半は九州中心に大雨 週後半は台風7号が沖縄まで北上｜週間解説」を公開した。動画では、6月29日週の天気について、本州付近に停滞する梅雨前線の影響や、九州を中心とした大雨の恐れについて解説している。



松浦氏はまず、平年より遅い梅雨明けを発表した沖縄地方の降水量を振り返る。各地域で平年より雨が多く、久米島では平年比178%を記録した。その要因として、6月上旬の梅雨前線の停滞や過去の台風接近を挙げ、「降る時にはしっかりと降って降水量がどんどん増えていった」と分析した。



続いて、今週の大気の特徴を図解。北日本の西側にあるリッジと、南海上の太平洋高気圧の西への張り出しによって、「梅雨前線が本州付近に停滞しやすくなる」と説明した。また、日本の南東海上にある低圧部を示し、「ここが新しく台風ができるかも」と今後の動向に注視している。



雨雲の予想では、7月1日にかけて前線上の低気圧が接近するため、暖湿流が強まり雨雲が発達すると指摘。早期注意情報を交え、7月3日にかけて九州の広い範囲で警報級の大雨となる可能性を示唆し、「しばらく雨の降り方には気をつけた方がいい」と語った。



西日本から東日本を中心に梅雨空が続き、九州では雨量が多くなりやすい状況が続く。松浦氏は大雨や熱中症への警戒を呼びかけるとともに、新たに発生しそうな台風の動向にも注意が必要であると結論付けた。