―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月25日から26日の決算発表を経て29日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<3050> ＤＣＭ 東Ｐ +5.06 6/26 1Q 19.42

<7624> ＮａＩＴＯ 東Ｓ +3.60 6/26 1Q 342.31

<7545> 西松屋チェ 東Ｐ +1.22 6/26 1Q 5.88

<7630> 壱番屋 東Ｐ +0.35 6/26 1Q -15.82



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした29日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。



株探ニュース