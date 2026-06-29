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2026年現在、生成AIの進化と普及により、家づくりや中古住宅の購入交渉においてAIを活用する人が増えています。建築の専門用語を調べたり、業者へのメール文章を整えたりする上で、AIは非常に心強いツールです。しかし、AIの使い方を一歩間違えると、ハウスメーカーや施工会社、売主との関係が最悪になり、本来スムーズに進むはずだった修繕や交渉が完全にストップして大損してしまうリスクがあるのをご存知でしょうか。今回は、一級建築士であり、さくら事務所のホームインスペクターでもある安富さんと、取締役の田村啓さんが、現場で見えてきた「AI交渉の落とし穴」と、業者と険悪にならないための正しい付き合い方を解説します。■ 1. AIは「化粧モルタル」を見抜けない？個別診断の限界不具合かもしれない箇所を見つけたとき、写真をAIに読み込ませて「これって大丈夫ですか？」と質問を投げるのは、下調べとして非常に有効な方法です。しかし、AIの回答を100%鵜呑みにして業者に突っ込んでしまうのは危険です。・画像だけでは見抜けない「建築の裏側」 例えば、新築や中古の引き渡し前チェックでよくあるのが「基礎のひび割れ」です。実際には、基礎の表面を綺麗に見せるための「化粧モルタル（仕上げ材）」がひび割れているだけで、奥にある構造体のコンクリートには全く問題がないケースが多々あります。・過剰にリスクを煽るAIの回答 しかし、AIにそのひび割れ写真を見せると、表面のモルタルなのか構造体なのかを正確に判別できず、「構造的な不具合の可能性があります」「早期に補強が必要です」といった、最悪のケースを想定した大げさな回答を返してくることがあります。・論点がズレたまま戦ってしまうリスク プロのホームインスペクターであれば、ひび割れにピアノ線を刺したり、周辺の地盤沈下の有無を確認したりして総合的に判断します。しかし、AIの「欠陥の恐れあり」という言葉を信じ切って業者に詰め寄ると、的外れな論点で業者と衝突することになってしまいます。■ 2. まるで弁護士？AIが作った「完璧すぎるメール」が業者を怒らせる理由AIの得意分野といえば、丁寧で論理的な文章の作成です。言いたいことを箇条書きにするだけで、非の打ち所がないビジネスメールを作ってくれますが、これが交渉の現場では裏目に出ることがあります。・突然届く「ロジカルすぎる文章」の恐怖 これまでは普通に口頭やフランクな文章でやり取りしていた施主から、突然、非の打ち所がない理路整然とした丁重かつ超ドライなメールが届くと、受け取った施工会社やハウスメーカーの監督は驚き、身構えてしまいます。・相手に「ファイティングポーズ」をとらせてしまう あまりにも冷徹で完璧な文章は、相手に「あ、この施主は裏で弁護士に相談しているな」「後から『言った・言わない』で訴えるために証拠を残そうとしているな」という強い警戒心を抱かせます。・事態の硬直化という最大の大損 相手が身構えてしまうと、工務店側も「こちらも下手に動けない。今後の対応は会社の法務や弁護士を通してください」とシャッターを閉め、直接の対話が拒否される泥沼状態に陥ります。本来なら「あ、そこ直しときますね！」と現場の好意でスムーズに直ったはずの軽微な不具合すら、一切対応してもらえなくなるという大損に繋がるのです。■ 3. AIで当たりをつけ、1歩目はプロに相談するのが賢いロードマップAIはあくまで「可能性を広く教えてくれる優秀な助手」であり、目の前にある特定の家にそのリスクが本当に当てはまるかをジャッジする「裁判官」ではありません。