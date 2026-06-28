ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は27日（日本時間28日）、米アトランタでグループK第3節のウズベキスタン―コンゴ民主共和国戦が行われ、3-1でコンゴ民主共和国が勝利。この結果、決勝トーナメント（T）進出の可能性を残していた韓国の、2大会ぶり1次リーグ敗退が決定した。韓国メディアからは嘆きの声が止まらなかった。

先制したのはウズベキスタン。前半10分にショムロドフが芸術的なループシュートを決め、歓喜した。しかしコンゴは後半23分、エースのウィッサがPK獲得。自ら冷静に決めて同点とした。さらに同33分、マイェレが一瞬のスキをついて決勝弾。アディショナルタイムに入ってからもウィッサがゴールを決めた。

A組で1勝2敗、勝ち点3の3位だった韓国は、決勝トーナメント（T）進出のためにはこの試合が引き分けに終わるか、ウズベキスタンが5点差以内の勝利を収めることが絶対条件だった。

韓国メディア「マイデイリー」は「なんということだ“衝撃の32強敗退”ホン・ミョンボ号が9位転落、奇跡はなかった…進出シナリオの相次ぐ破綻でワールドカップ終了」という見出しでこの試合を速報した。

また「スポーツ朝鮮」も「医師が酸素吸入器を外した 進出シナリオの生殺し終了、ホン・ミョンボ号衝撃の敗退確定！コンゴ、ウズベクに3-1逆転勝利」と伝えている。

「OSEN」も「ホン・ミョンボ号、荷物をまとめてください コンゴ、ウズベクに3-1逆転勝利…大韓民国、グループ3位の順位表からOUT→敗退確定」と報じた。



（THE ANSWER編集部）