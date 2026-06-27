「夜勤は霊に注意」先輩の忠告→1人の若手郵便配達員がお地蔵さんに本当に救われた奇談が「エモイ」と話題に【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
現役の郵便局員が実際に経験した不思議な話や怖い話を漫画化した『郵便屋が集めた奇談』。作者の送達ねこ(@jinjanosandou)さんのもとには、同僚だけでなく他局からも多くの体験談が届くという。今回は、東北の郵便局員・宮澤さんから寄せられたエピソード『お地蔵さんと都会っ子』を紹介するとともに、制作の裏話を聞いた。
美しい山々と川に囲まれたのどかな田舎の郵便局に、都会から若手のスエ君が転勤してきた。周囲は田舎に馴染めるか心配していたが、スエ君は｢激エモ｣｢オニやべぇ｣と地元の日常を満粋。特にお気に入りの寂れたお地蔵さんを｢マジ神｣とリスペクトし、ツーショット写真を撮っては｢神友(しんゆう)｣と呼んでいた。これは、地元の人からも忘れられていたお地蔵さんと出会ったスエ君が、不思議な事件に遭う物語だ。
送達ねこさんがSNSに不思議な話を投稿していると、読者から感想とともに体験談が届くという。漫画に働く人の苦労や悩みを織り込んでいるため、話しやすく感じてもらえているのかもしれないと語る。スエ君の話を寄せた宮澤さんも、最初は漫画の感想をくれた一人だった。
宮澤さんは当初、スエ君がお地蔵さんに救われたという話に半信半疑だった。しかし、漫画を読んで思うところがあったという。何もない田舎に配属された若手を心配していた宮澤さんだったが、都会から来たスエ君にとって、お地蔵さんは楽しい田舎生活の友達として正しく｢救い｣になってくれていた。そう気づいた宮澤さんは、今では自分もお供えをしているそうだ。
■郵便局員たちが語る奇談
連載当初は関東周辺からの体験談が多かったが、今では北海道や関西からも話が集まる。この夏にSNSで怪談を毎日投稿する企画をしたときには、東西の局から郵便局員ならではの不思議な体験が寄せられた。
初配達で女性が通ったのに不在票を切らされ、教官に確認すると｢気にしないで｣と言われたことや、夜勤者には心霊現象に注意する申し送りがあること、交差点で赤ん坊を見たら最寄りの神社へ入れと言われている局があることなど、興味深い証言が続々と集まったという。
読者から｢背筋がゾクッとしたけど、めちゃくちゃおもしろい｣と好評の本作。日本のどこかでひっそりと起こっている怪異を、ぜひ覗き見してみてほしい。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。