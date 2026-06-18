漫画家の岡本慶子さんが5月6日に死去したことが分かった。18日に公式SNSを通じて親族が訃報を伝えた。

岡本さんの公式Xに親族による文書が掲載され、「突然のご報告となりますが、漫画家 岡本慶子は、2026年5月6日、脳出血のため永眠いたしました」と報告。

「『キラキラした世界を描いていると幸せな気持ちになるんだよ』と楽しそうに話し、漫画を描き続ける理由を突き詰めると、『自分の描いた一コマや言葉が、誰かの力や糧にっとなっていると信じているから。自分にとって漫画がそうだったから』と語っていたことが思い出されます」と在りし日の岡本さんの言葉を伝えた。

「突然の旅立ちは、残された私たちにとって、とてつもなく深く悲しく寂しいものですが、『漫画しか描けない』『生まれ変わっても漫画家になりたい』と話していた本人にとって、仕事仲間に恵まれ、漫画家として誇りを持てた人生であったことを願っております。辛い時もあったと思いますが、描き続けることができたのは、読者の皆様、編集の皆様、友人の皆様、アシスタントの皆様の支えがあったからだと思います。これまで支えて下さった皆様、深く、心より感謝申し上げます」とつづった。

岡本さんは「月刊プリンセス」（秋田書店）掲載の「7月はガラスのリボン」でデビュー。「CUTE BEAT おしゃれクラブ！」「夢幻パトローラーYUZU」などで知られ、コミックMaomao（コスミック出版）で「落ちこぼれ補欠令嬢は冷たい公爵から逃げだしたい」を連載中だった。