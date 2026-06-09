東京ディズニーランドで、インド人観光客らが時と場所をわきまえず長時間にわたり「集団ダンス」を繰り広げ、現地で強い批判を浴びている。

最近、X（旧ツイッター）では、東京ディズニーランド内のレストランなどで、インド人団体観光客が集団で踊る様子を捉えた動画が拡散され、物議を醸している。

この動画を最初に投稿したネットユーザーは、「この観光客らは食事中も踊り続け、周囲の客にかなりの迷惑をかけていた。その後、アトラクションに並ぶ列でも遭遇した」とし、「モバイル注文した料理を受け取りに行く前から、受け取って戻ってきた後まで、長時間にわたって騒いでいた」と当時の状況を伝えた。

続けて、「スタッフがスマートフォンの翻訳アプリを見せながら制止していたが、対応が遅すぎたうえ、強く警告しなかったのが残念だった」と付け加えた。

ほかのネットユーザーらも、「高い入場料を払って入園したのに、こんな光景を見せられるなんて拷問同然だ」「ディズニーランド側が厳しく対応しないのであれば、もう行かない」などと怒りをあらわにした。

また、「テーマパーク内でSNS向けのダンスチャレンジ撮影を全面的に禁止し、発覚した場合は直ちに退園させるべきだ」と主張するネットユーザーもいた。

論争が広がると、インド国内や海外在住のインド人の間からも自省の声が上がった。「海外へ行ってなぜそんな行動を取るのか理解できない」「訪問先の国のマナーに従うのは当然だ」などと述べ、恥ずかしさを隠せない様子でこうした行動を批判した。