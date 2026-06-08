「レアなご本人様登場」『SLAM DUNK』主題歌“32年”の時を超えテレビ歌唱 ネット沸く「ええ？本人!?」「懐かしすぎて泣く」
ロックバンド・BAADが、8日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（毎週月曜 後7：00）に出演した。
【写真】32年前の曲を熱唱！2026年現在も元気なBAAD
BAADは、“青春ソングフェス”企画としてアニメ『SLAM DUNK』の主題歌である「君が好きだと叫びたい」を披露。フルで歌唱し、変わらぬ歌声を響かせた。
1994年リリースの名曲が、“32年”の時を超えてテレビで披露され、SNSでは「レアなご本人様登場」「ええ？本人!?」「アラフォーホイホイ過ぎるやろぉぉエモ過ぎ」「しかし歌声変わらないなあ」「懐かしすぎて泣く」「スラダンは人生のバイブル」「まさか今テレビで君が好きだと叫びたいを聴けるなんて…!!」「BAAD本人がテレビに出るなんてお宝映像だぞ！！」などの反響が寄せられた。
【全出演アーティスト・楽曲】（※アーティスト名50音順）
&TEAM「Bewitched」
Kvi Baba「BPM feat. KREVA」
Kep1er「KILLA（Face the other me）」
櫻坂46「What's “KAZOKU”？」
コブクロ「Starry Smile Story」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「Circus Night」「The Answer」「Celebrate」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
Little Glee Monster「一輪」
■「マンスリーライブ」第2週 （※楽曲名50音順）
SixTONES「Strawberry Breakfast」「バリア」「Flower Cloud」「マスカラ」
■踊ってみた企画
LDH選抜「HOT LIMIT」（T.M.Revolution）
白濱亜嵐（EXILE／GENERATIONS）、中務裕太（GENERATIONS）、世界（EXILE／FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）、RUI（iScream／f5ve）
■青春ソングフェス
アンダーグラフ「ツバサ」
K＆JO(&TEAM)「Love so sweet」(嵐)
コブクロ「君という名の翼」
BAAD「君が好きだと叫びたい」
hitomi「LOVE 2000」
前田有嬉（ex.Whiteberry）「夏祭り」
DJ OZMA「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」
【写真】32年前の曲を熱唱！2026年現在も元気なBAAD
BAADは、“青春ソングフェス”企画としてアニメ『SLAM DUNK』の主題歌である「君が好きだと叫びたい」を披露。フルで歌唱し、変わらぬ歌声を響かせた。
1994年リリースの名曲が、“32年”の時を超えてテレビで披露され、SNSでは「レアなご本人様登場」「ええ？本人!?」「アラフォーホイホイ過ぎるやろぉぉエモ過ぎ」「しかし歌声変わらないなあ」「懐かしすぎて泣く」「スラダンは人生のバイブル」「まさか今テレビで君が好きだと叫びたいを聴けるなんて…!!」「BAAD本人がテレビに出るなんてお宝映像だぞ！！」などの反響が寄せられた。
&TEAM「Bewitched」
Kvi Baba「BPM feat. KREVA」
Kep1er「KILLA（Face the other me）」
櫻坂46「What's “KAZOKU”？」
コブクロ「Starry Smile Story」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「Circus Night」「The Answer」「Celebrate」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
Little Glee Monster「一輪」
■「マンスリーライブ」第2週 （※楽曲名50音順）
SixTONES「Strawberry Breakfast」「バリア」「Flower Cloud」「マスカラ」
■踊ってみた企画
LDH選抜「HOT LIMIT」（T.M.Revolution）
白濱亜嵐（EXILE／GENERATIONS）、中務裕太（GENERATIONS）、世界（EXILE／FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）、RUI（iScream／f5ve）
■青春ソングフェス
アンダーグラフ「ツバサ」
K＆JO(&TEAM)「Love so sweet」(嵐)
コブクロ「君という名の翼」
BAAD「君が好きだと叫びたい」
hitomi「LOVE 2000」
前田有嬉（ex.Whiteberry）「夏祭り」
DJ OZMA「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」