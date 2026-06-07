キャンプ4日目がスタート

日本代表MF遠藤航が6月6日、メキシコ・モンテレイで行われている北中米ワールドカップ（W杯）の事前キャンプ4日目で初めてピッチに登場した。

2日にモンテレイ入り後、ホテルでの調整が続いていたなか姿を現したが、この日遠藤は円陣からは離れて別メニューでの調整となった。また、チームは再び練習場を変更し、3か所目のピッチでトレーニング。初戦のオランダ戦まであと8日、サポートプレーヤーのDF吉田麻也を含めて初めて27人がピッチに揃った。

遠藤は2月に左足の甲をつなぐリスフラン靭帯断裂で手術を受け、3か月半離脱。5月31日に国内で行われたアイスランド戦で先発出場して実戦復帰した。だが、途中で違和感を訴え前半のみで交代。試合後は「別にオペをしたところが、何かおかしいわけではない。周りの張りが出やすかったりする」と説明していた。チームとともにメキシコ入りしたものの、ピッチには姿を現さず。3日目までホテルでの調整となっていた。

チームはこの日、モンテレイで3か所目となる練習場でトレーニング。合宿初日に予定していたピッチの状態や天候を懸念して変更した。2日目は再び別の会場へ移動し、3日目は同場所で練習。山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが「調整してもらっている」と説明していたように、4日目は当初から予定していた練習場の状態が回復したため、戻ることになった。キャンプでは3か所目のピッチだ。（FOOTBALL ZONE編集部）