気になる男性はどう？ 交際しても「長続きしにくい男性」の特徴
別れることを前提に男性と交際することはありませんが、中にはいつも女性との交際期間が短いという男性っているもの。
できれば、そういう男性との交際は避けたいと考える女性は少なくないでしょう。
そこで今回は、交際しても「長続きしにくい男性」の特徴を紹介します。
｜熱しやすく冷めやすい
熱しやすく冷めやすい男性って一定数います。
そういう男性は出会ってから交際に至るまでは愛情のアピールが凄まじいですが、一旦交際が始まると徐々に気持ちが冷めていき、結局のところすぐに別れるということを繰り返しているもの。
｜人に謝れない
人に謝ることができない男性も長続きしにくいと言えます。
そういう男性は一般的にプライドが高い傾向があり、「何事も自分が正しい」という姿勢を崩さないため、自分に非があっても人に謝るということをしません。
そして、もし女性側に非がある場合は、自分が納得するまで謝罪を要求することさえあるので、交際しても窮屈な関係になる可能性が高いでしょう。
｜女性に高い理想を持っている
女性に対しての理想が高い男性も交際が長続きしにくいでしょう。
そういう男性は「女性はこうあるべき」「彼女だったらこれくらいしてくれて当然」など、自分が抱く理想を押し付けてくる傾向があり、その理想に合致していない行動を女性からされると、途端に気持ちが冷めてしまうのです。
なので、出会った段階から女性に対して何か幻想みたいなものを持っている素振りを見せるような男性とは交際を避けた方が良いでしょう。
今回紹介した特徴を持つ男性との交際は短命で終わる可能性が非常に高いので、ぜひ交際前の段階からきちんと男性の本質を見極める目を養っていきましょうね。
🌼こんな男は要注意。誰もが経験してる「ダメ彼氏あるある」