「ドラクエ×サーティワン」神コラボ6/1〜販売開始！“必食フレーバー＆激かわグッズ”を手に入れよう

B-R サーティワン アイスクリームから、「ドラゴンクエスト」とのコラボレーション商品が、2026年6月1日（月）から6月30日（火）の期間限定で登場します。

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「かいしんのいちげき」がアイスに！

「ドラゴンクエスト」40周年を記念したコラボレーションが実現。

期間限定のフレーバーとして、「かいしんのいちげき！-ゴールデンパインレモネード-」が登場します。

戦闘中に通常よりも大きなダメージを与えることができる「かいしんのいちげき」をイメージしたアイスが爆誕。

すっきり甘酸っぱい水色のレモネード風味ソルベと甘くジューシーな黄色のゴールデンパイン風味ソルベに、パチパチとシュワシュワの2つの食感が楽しい、サーティワン初のパチシュワキャンディを合わせ、さらに、酸っぱくてピリッと刺激がある驚きのレモンリボンを加えた、インパクト抜群の食感です。

サーティワン公式が「ピリリとした風味が特徴です。お子様や刺激が苦手な方はご注意ください」と注意書きを出すほど衝撃のフレーバーは見逃せません。

ポッピングシャワーがスライムになった！

ドラゴンクエストのモンスターがデザインされた40周年ボックスも登場します。

ボックスの中には、好きなアイスを8個入れられるセット。

「ひとくいばこ」のように開けると「アイスクリームくいばこ」になる楽しい仕掛け付きです。

さらに、オリジナルモンスター「ポッピングシャワースライム」のキーホルダー付き!

大人気フレーバーのポッピングシャワーとスライムがコラボした、ここだけのキーホルダーがもらえます。