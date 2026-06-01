「ドラクエ×サーティワン」神コラボ6/1〜販売開始！“必食フレーバー＆激かわグッズ”を手に入れよう
B-R サーティワン アイスクリームから、「ドラゴンクエスト」とのコラボレーション商品が、2026年6月1日（月）から6月30日（火）の期間限定で登場します。
「かいしんのいちげき」がアイスに！
「ドラゴンクエスト」40周年を記念したコラボレーションが実現。
期間限定のフレーバーとして、「かいしんのいちげき！-ゴールデンパインレモネード-」が登場します。
戦闘中に通常よりも大きなダメージを与えることができる「かいしんのいちげき」をイメージしたアイスが爆誕。
すっきり甘酸っぱい水色のレモネード風味ソルベと甘くジューシーな黄色のゴールデンパイン風味ソルベに、パチパチとシュワシュワの2つの食感が楽しい、サーティワン初のパチシュワキャンディを合わせ、さらに、酸っぱくてピリッと刺激がある驚きのレモンリボンを加えた、インパクト抜群の食感です。
サーティワン公式が「ピリリとした風味が特徴です。お子様や刺激が苦手な方はご注意ください」と注意書きを出すほど衝撃のフレーバーは見逃せません。
ポッピングシャワーがスライムになった！
ドラゴンクエストのモンスターがデザインされた40周年ボックスも登場します。
ボックスの中には、好きなアイスを8個入れられるセット。
「ひとくいばこ」のように開けると「アイスクリームくいばこ」になる楽しい仕掛け付きです。
さらに、オリジナルモンスター「ポッピングシャワースライム」のキーホルダー付き!
大人気フレーバーのポッピングシャワーとスライムがコラボした、ここだけのキーホルダーがもらえます。