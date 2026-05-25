【今週の12星座タロット占い】2026年5月25日〜5月31日｜総合運＆恋愛運TOP3の星座は？
今週（2026年5月25日〜5月31日）の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に占っていただきました。果たして運勢良好なTOP３の星座は？ 早速気になる結果をチェックしてみましょう。
🌼【タロット占い】最も結婚に近いのは？《2026結婚運》12星座ランキング
第３位 水瓶座
『恋愛面では自分だけにできることを注ぎましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
これまで見えていなかった事実などを知っていきます。他の人の苦労などを知るでしょう。仕事や公の場では自分が特別視している人が嫌がるような内容のものは避けていきます。対人面でも誰彼構わず仲良くすることを控えて、自分の印象が下がらない人だけ選りすぐって仲を深めていくでしょう。
自分だけができる特権を使ってあげると、相手が喜びそうです。存分に自分の長所なども活かせば、相手にこちらの想いが届くことも多くなるでしょう。シングルの方は、勝ち負けにこだわる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の反応が薄くても細かい所まで観察されていると考えましょう。
｜時期｜
5月27日 情報収集 ／ 5月31日 甘え上手になる
｜ラッキーアイテム｜
運動
第２位 蠍座
『見えていない部分も解決していきましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
わからないことや見えない事実があるものの、それには蓋をして突き進んでいくようです。でも探りを入れてパズルを解いてからの方が、得られるものも変わっていくでしょう。仕事や公の場では自分をカッコつけて地位などをひけらかさない方が、周囲の人達に気に入ってもらえやすいです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
同じアプローチの仕方や同じ向き合い方をして、相手に「変わらない人だな」と思われてしまいそうです。相手に褒められたことだけを続けるようにしましょう。シングルの方は、普段の関わる人を制限している人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が一旦自分の恋愛観などを見直しています。
｜時期｜
5月25日 過去を捨てる ／ 5月30日 自分を守る
｜ラッキーアイテム｜
硬貨
第１位 射手座
『恋愛面では自分で不安を減らしていくでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
たとえ困難なことがあっても、基本的に自分は大丈夫と思えているし大丈夫な方法もいくつか知っているでしょう。思い詰めることがあまりないです。仕事や公の場では、努力がそのまま良い評価に繋がることが多いです。あやかりたい思いで、仲間になろうとしてくる人も増えるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
なかなか自信満々にはなれず、何も問題が起きていなくても不安になることが多いようです。でも、それを放置せずに、安心できる状況も自ら作っていくでしょう。シングルの方は、尊敬する所が多い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が周囲の人達からのしがらみを上手に振り解いています。
｜時期｜
5月27日 過去を捨てる ／ 5月29日 大人しくしている
｜ラッキーアイテム｜
睡眠
あなたの星座はいかがでしたか？ 運命は意識や行動次第で変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞