【最大47％OFF！】Amazonタイムセール祭りが5/20〜開催中！安くなっているおすすめ商品25選
【画像を見る】Amazonタイムセール祭りイチ押しアイテムはコレ！
日差しが日増しに強くなり、初夏の気配を感じる季節になりましたね。「そろそろ日焼け対策をしなきゃ」「夏のレジャー準備、どうしよう……」なんて、やりたいことと準備に追われていませんか？
そんな皆さんに朗報です！Amazonで「Fashion×レジャータイムセール祭り」が開催中です！憧れのブランドから、日傘にストッキングまで、今の時期に新調したいアイテムがセール価格で登場。さらに、まとめ買いしておきたい日用品もお得になっています！
Amazon「Fashion×レジャータイムセール祭り」は、これからのレジャーシーズンに欠かせないファッションアイテムやスポーツ・アウトドア用品、そして日焼け止めなどのビューティーアイテムが特別価格で登場するセールです。忙しい女性にとって、必需品をまとめ買いする絶好のチャンスですよ！
■セールはいつからいつまで？スケジュールをチェック
▶Amazon「Fashion×レジャータイムセール祭り」
セール期間：2026年5月20日（水）9:00〜2026年5月26日（火）23:59
今回のセール期間は、2026年5月20日（水）9:00〜5月26日（火）23:59までの7日間限定。人気商品は早めに売り切れてしまうこともあるので、気になるものは早めにカートに入れておくのが正解です！
■「Fashion×レジャータイムセール祭り」でゲットしたい目玉アイテム
今回のセールでハズせないイチ押しアイテムをご紹介します。これからのシーズンに大活躍間違いなしのラインナップです！
■長時間歩いても疲れにくい！足元から夏の準備を整える【シューズ】
▶ニューバランス スニーカー
●参考価格：￥9,790→￥5,516（44％OFF）
レトロでクラシカルな雰囲気が漂うデザインで、スニーカー初心者の方でも取り入れやすいスタイリッシュなモデル。ライトグレーの柔らかな色味は足元を軽やかに見せてくれるので、初夏のコーディネートをパッと爽やかに格上げしてくれます。
▶アシックス スニーカ
●参考価格：￥13,000→￥10,878（16％OFF）
アシックス独自の衝撃緩衝材を搭載し、長く歩いても疲れにくい安定感を実現。クリーンなホワイトを基調としたデザインは、大人のカジュアルスタイルに清潔感とトレンド感をプラスしてくれます。
▶スケッチャーズ 幅広スニーカー
●参考価格：￥7,590→￥4,023（47％OFF）
軽量でクッション性に優れ、足にかかる負担を優しく軽減してくれる万能スニーカー。シンプルなデザインでどんなスポーティーファッションにも合わせやすく、毎日のお散歩からジムでのワークアウトまで幅広く活躍します。
▶ルコックスポルティフ スニーカー
●参考価格：￥8,470→￥5,977（29％OFF）
すっきりとしたシルエットが美しい定番のコートスニーカー。歩きやすく、カジュアルからきれいめスタイルまで足元を爽やかに彩ってくれます。
■人気ブランド商品が今だけの特別価格に【ドラッグストア用品】
▶VTCOSMETICS フェイスマスク
●参考価格：￥2,420→￥1,936（20％OFF）
紫外線や乾燥によるダメージが気になる肌を、優しくいたわってくれるシートマスク。さっぱりとした使い心地で、サッと手軽に使える人気アイテムです。
▶BOTANIST シャンプー トリートメント セット
●参考価格：￥3,300→￥1,980（40％OFF）
パサつきや広がりが気になる髪を、毛先までしっとりまとまるツヤ髪へと導いてくれます。Amazonレビューでは「ゴワついた髪がツヤサラになった」「ウッディ系の香りで癒される」など高評価！
■熱中症対策にも！ストック必須【飲料・食品】
▶伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 2L×9本
●参考価格：￥2,188→￥1,698（22％OFF）
夏場の水分補給に、定番のむぎ茶が箱買いのチャンス！すっきり香ばしい味わいで、カフェインゼロなのも嬉しいポイント。
▶伊藤園 ミネラルストロング 強炭酸水 500ml×24本
●参考価格：￥1,800→￥1,498（17％OFF）
爽快な喉越しが心地よい、シリカ配合の強炭酸水が特別プライスに。そのまま飲むのはもちろん、お酒やジュースを割るのにも大活躍！
▶常温備食生活 うちのや ごはん付き 15食セット
●参考価格：￥7,668→￥6,528（15％OFF）
温めるだけで美味しいごはんと食べ応え抜群のおかずが一度に揃う、便利なレトルト食品セット。「今日のごはん、何にしよう？」というお悩みをパパッと解決してくれます。長期保存もできるので、もしもの時の備えにもおすすめ。
■機能も見た目も優秀！【日傘】
▶Wpc. 晴雨兼用 ドームパラソル
●参考価格：￥4,000→￥3,409（15％OFF）
丸みを帯びたドーム型のシルエットが体を深く包み込み、横からの日差しもしっかりガード。裾のデザインがさりげない可愛らしさをプラスしてくれるので、日差しの強い日の外出も少しだけ足取りが軽くなりそう…！
▶UVO 晴雨兼用 最強の日傘
●参考価格：￥6,000→￥5,170（14％OFF）
UVカット率100％、完全遮光100％、UPF50+を誇る最強スペック。どんな服装にも馴染む上品なデザインで、真夏の強い日差しの中でも、おしゃれを楽しめます。
▶KEYUCA 折畳傘 遮光パイピングシャンブレー
●参考価格：￥4,180→￥3,971（5％OFF）
ライフスタイルショップ「ケユカ」の、上品な折りたたみ傘が登場。シャンブレー生地にパイピングがおしゃれなアイテムで、優れた遮光性で強い日差しや熱をしっかり遮り、お出かけを涼しく快適にサポートしてくれます。
■プラスワンで鉄壁ガード！手軽に使える【紫外線対策グッズ】
▶VARZAR ゴールドスタッドオーバーフィットボールキャップ
●参考価格：￥4,500→￥3,599（20％OFF）
深めのシルエットがつばの影をしっかり作り、横顔まで綺麗に見せながら強い日差しをシャットアウト。ノーメイクでの外出時もこれさえあれば一瞬でおしゃれに決まるので、ゴミ出しや送迎といった「ちょっとそこまで」の救世主に。
▶グラマラスパッツ アームカバー
●参考価格：￥2,480→￥2,108（15％OFF）
接触冷感素材で、着けた瞬間ひんやりと心地よく、二の腕から手の甲まで隙なく紫外線をガードします。使わない時はポケットに収まるほどコンパクトになるので、自転車移動や公園遊びの際も、荷物を増やさずスマートに持ち運べます。
■軽さと収納力を両立！お出かけが楽しくなる【バッグ】
▶legato largo 肩楽 トートバッグ
●参考価格：￥4,950→￥3,148（36％OFF）
肩こりに悩む女性の味方になってくれるトート。A4サイズもしっかり収まる収納力がありながら、上品な合皮素材でオンオフ問わず活躍してくれる万能さが魅力です。
▶キタムラ フォルムチェンジハンドバッグ
●参考価格：￥20,000→￥17,999（10％OFF）
横浜発の老舗ブランド「キタムラ」の、上品さと使いやすさを兼ね備えたトートバッグです。B5サイズがしっかり収まる絶妙なサイズ感なので、お出かけにはもちろん、通勤などマルチに大活躍してくれます。
▶ザ・ノース・フェイス ジオフェイスポーチ
●参考価格：￥6,200→￥4,663（25％OFF）
付属のストラップを付ければショルダーバッグとしても使える優れもの！クッション性のある素材感とロゴがおしゃれな、ノースフェイスのコンパクトポーチです。旅行時のサブバッグにも◎。
■この時期からしっかり対策を！【UVケア】
▶アスタリフト UV化粧下地 (SPF50+ PA++++) 4gミニ 2個付セット
●参考価格：￥5,490→￥4,890（11％OFF）
「Deep紫外線」までカットする高いガード力がありながら、一日中しっとりした潤い感が続く高機能下地。塗った瞬間に肌が明るく整うので、これ一本とパウダーだけで「ちょっとそこまで」のお出かけも自信を持って楽しめます。
▶ニベアUV ディープ プロテクト & ケア ジェル 80g SPF50+ / PA++++
●参考価格：￥980→￥827（16％OFF）
強力な紫外線からお肌を守るだけでなく、美容液成分配合で乾燥まで防いでくれる頼もしい一本です。せっけんで簡単にオフできるから、疲れた夜の自分をちょっぴりラクにしてくれますよ。
▶Bioré UＶ アクアリッチ アクアプロテクトミスト
●参考価格：￥1,078→￥806（25％OFF）
シュッとするだけで、ムラなくぴたっと密着してくれるから、お出かけ中の塗り直しもストレスフリー。ノンガスタイプなので噴射音が気にならず、首の後ろや髪の毛まで瞬時にガードできるのが本当に便利です。
■気になるニオイやベタつきを瞬時にリセット！【汗対策グッズ】
▶デオナチュレ 足指さらさらクリーム さらさらパウダーサシェ付
●参考価格：￥990
ムレやニオイが気になるこれからの季節、靴を履く前の新習慣として取り入れたい足指専用のクリームです。朝ひと塗りするだけで驚くほどサラサラ感が持続し、一日中足元の不快感を忘れてアクティブに過ごせます。
▶デオナチュレ さらさらデオドラントパウダー ボディ用 直ヌリ 制汗パウダー
●参考価格：￥1,490→￥1,374（8％OFF）
首筋や太ももの裏など、汗でベタつきやすい場所にサッとなじませるだけで、さらりとした清涼感が肌を包み込みます。粒子が細かく肌にしっかり密着するので、白浮きを気にせず、お風呂上がりのような快適さをキープできるのが嬉しいですね。
■もしもの時もレジャーにも安心！【ポータブル電源】
▶Jackery ポータブル電源
●参考価格：￥209,800→￥119,586（43％OFF）
超大容量ながら、同等クラスの中で最軽量級を実現したポータブル電源。1.7時間のスピード満充電が可能で、キャンプや車中泊、災害時の非常用電源として心強い存在です。
▶Jackery ポータブル電源 ソーラーパネルセット
●参考価格：￥296,400→￥163,020（45％OFF）
超大容量のポータブル電源と、ソーラーパネルが一つになった最強セット！電源のないアウトドア環境でも、太陽の光さえあれば電気を補給できます。
いかがでしたか？紫外線が本格化する前に、お得なAmazonセールをフル活用して、心置きなく初夏のお出かけを楽しんでくださいね。
文＝みやざわはるな