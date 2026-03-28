セシールのブラ新作♡ラクなのに美胸を叶えるフルカップ登場

年齢とともに気になりやすいバストラインの変化。そんな悩みに寄り添う新作ブラが、セシールから登場しました♡「ラクなのにきれい」を叶える設計で、毎日無理なく使えるのが魅力。ワイヤー入りでもやさしい着け心地で、自然にバストを整えてくれます。日常から特別な日まで、自信を持てるシルエットをサポートしてくれる注目アイテムです♪

美しく見えるバストライン設計

「バストが上がって見えるブラ（超ソフトワイヤー入り・フルカップ）」は、トップ位置を高めに設計したモールドカップを採用。バストの下垂を防ぎながら、ふっくらとした上胸の丸みを自然に演出します。

サイズごとにカップの厚みを調整しているため、無理にボリュームを出さず、バランスの良いシルエットを実現。着るだけでスタイルアップが期待できるのが嬉しいポイントです。

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ワイヤーでもラクな着け心地

超ソフトワイヤーを使用することで、ワイヤー特有の締め付け感を軽減。さらに薄手のパワーネットを使った脇高設計で、軽やかにフィットしながらもすっきりとしたラインをキープします。

上辺はゴムなしの折り返し仕様で、くい込みにくく快適。吸汗速乾メッシュ素材をカップ裏に採用しているため、長時間でも心地よく過ごせます。

商品詳細をチェック

バストが上がって見えるブラ（超ソフトワイヤー入り・フルカップ）



価格：3,289円（税込）～

サイズ：A75／A80／B70／B75／B80／B85／C70／C75／C80／C85／D70／D75（カラー：モカベージュ／ミスティブルー）

※取り外しパッドなし

毎日をもっと美しく♡

バストラインが整うことで、自然と姿勢や気持ちまで前向きになれるもの。セシールの新作ブラは、快適さと美しさを同時に叶え、日常に自信をプラスしてくれる存在です♡

仕事の日も、特別な日も、さりげなく自分らしさを引き出してくれる一枚。毎日のインナーを見直して、より心地よい毎日を過ごしてみてはいかがでしょうか♪