SNSを更新、マジック・ジョンソン氏との記念ショットを公開

【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦に「1番・指名打者」で出場。大谷は安打や四球などで3度出塁し、逆転勝利に貢献した。試合後、自身のインスタグラムを更新。マジック・ジョンソン氏との2ショットを公開した。

逆転勝ちで勝利を収めた開幕戦から約1時間20分後、大谷はインスタグラムのストーリーズ機能を更新。始球式を務めたジョンソン氏と笑顔の2ショット、試合前セレモニーの様子、7回に本塁打を放ったウィル・スミス捕手などを取り上げた。大谷は、始球式で捕手役を務めていた。

この試合、大谷は初回の第1打席で右前打。得点にはつながらなかったものの、エンゼルス時代の2023年から4年連続での開幕戦安打を記録した。シーズン初打席初安打は2020年以来6年ぶりだった。5回には無死一塁から四球を選び、追加点奪取に貢献。1番打者としてドジャース打線をけん引した。

試合前にはチームメート全員に「セイコー」の時計をプレゼント。ワールドシリーズ3連覇への思いを込めて「ハッピー・オープニングデー、スリーピート！」とメッセージを添えた。同僚へのサプライズ、始球式でジョンソン氏と共演、そして試合での活躍と、大谷が開幕戦から輝きを放った。（Full-Count編集部）