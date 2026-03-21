【デニーズ】おこさまメニュー649円→50円になるのお得すぎ！3連休最終日の3月22日は外食にうれしいクーポン登場するよ。

ファミリーレストランのデニーズは、2026年3月22日限定で「おこさまメニュー」7品が50円になるアプリ限定クーポンを配信します。

しっかりメニューからデザートまで50円

デニーズは、毎月2日と22日限定で対象のおこさまメニューが50円になるクーポンを公式アプリで配信しています。

50円で食べられる、対象のおこさまメニューは以下の通り。

・おこさまランチ（通常価格649円）

・おこさまハンバーガー（通常価格649円）

・おこさまカレー（通常価格550円）

・おこさまオムライス（通常価格539円）

・おこさまラーメン（通常価格539円）

・おこさまうどん（通常価格484円）

・おこさまパンケーキ（通常価格484円）

いずれもゼリー付きです。店舗により取扱いのないメニューがあります。

クーポンの利用は小学生まで。子ども1人につき1枚まで利用できます。

子どもが複数いる場合は、すべて異なるクーポンを利用する必要があります。

小学生以下の子どもがいる家族は必見。何かと出費が多い3連休、最終日はお得に外食を楽しんでみては。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイト・公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部