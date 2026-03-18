NHK連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』の放送を目前に控え、主演の土居志央梨と戸塚純貴がそれぞれInstagramを更新した。

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轟太一役を演じる戸塚は、土居とともに番宣パネルの前でガッツポーズを決める2ショットと、ベージュのスーツ姿のソロショットを公開。翌日の『あさイチ』で「『虎に翼』メンバー再集結スペシャル」が放送されることも明かし、「それでは今日は、さよーならまたあしました」と、本編の主題歌タイトルをもじった言葉で投稿を締めくくった。

一方、山田よね役を演じる土居は『あさイチ』出演後にInstagramを更新。笑顔のピースサインや戸塚＆小林涼子との3ショットに加え、番組出演時の衣装をまとめた複数のコーディネート写真を公開した。キャプションでは「虎に翼SP、感謝感謝です」と番組への感謝を述べたうえで、「スピンオフの放送が明後日に迫ってきて、ドキドキワクワクしております」と心境を吐露した。

『山田轟法律事務所』は、本編では描かれなかった山田よねと轟太一のバックストーリーを、弁護士の視点から描くスピンオフドラマ。敗戦直後の上野を舞台に、よねが絶望の中から憲法十四条と出会い、轟との再会を経て法律事務所を開設するまでの物語が単発ドラマとして放送される。

（文＝リアルサウンド編集部）