アメリカのトランプ大統領は17日、ホルムズ海峡の安全確保に向けた日本を含む各国からの支援は、「必要ない」と表明しました。中継です。

思うように各国の支援を得られない中、トランプ氏は方針を一転させ、事実上要請を撤回した形です。

アメリカ・トランプ大統領

「（ホルムズ海峡の護衛に）助けはあまり必要ない。実際、助けは一切いらない。NATO加盟国は我々を支持していた。だが彼らは協力したがらないんだ。NATOは極めて愚かな過ちを犯していると思う」

これに先立ち、トランプ氏は17日、SNSで、「NATOの“同盟国”のほとんどの国からイランへの軍事作戦には関与したくないとの通知を受けた」と明らかにしました。

その上で、「日本・オーストラリア・韓国も同じだ。世界で最も強力な国であるアメリカは誰の助けも必要としない！」などと投稿しました。

トランプ氏は「NATOにはとても失望した」と強い不満をあらわにしていて、今後の同盟国との関係に暗い影を落とす可能性があります。

こうした中、アメリカでテロ情報の分析を統括する国家テロ対策センターのケント所長が17日、イランへの軍事作戦は「良心に照らして支持できない」として辞意を表明しました。

ケント氏は「イランは我が国にとって差し迫った脅威ではない」と強調しています。

これに対して、トランプ氏は「彼が辞めるのはいいことだ。イランは脅威だった」と語りました。