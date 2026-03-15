FRUITS ZIPPER、初のアイロンコラボに喜び 真中まな「7色並ぶと心が踊る」
FRUITS ZIPPERが3月15日、FRUITS ZIPPER×CREATEs コラボ商品 記者発表会に出席。グループとして初となるヘアアイロンとのコラボを発表した。会見ではメンバーが実際に使った感想や、それぞれのヘアスタイルのこだわり、同日開催される「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」出演への意気込みを語った。
【写真】持っているだけで”推し活”、FRUITS ZIPPERのメンバーカラーで彩られたコラボアイテム全7種
■「旅行とか遠征とかにも持っていきたい」推し活ヘアアイロン
コラボアイテムはコードレスストレートアイロンのセットで、同社の『9012イオンコードレスストレートアイロン』に、メンバーカラー仕様のシリコンカバー、ポーチ、ヘアクリップを加えたセット。全7種で展開され、価格は1万3200円となっている。ポーチにはアイロン本体とコラボグッズをまとめて収納でき、各メンバーをイメージしたキャラクターや名前をプリントしたデザインも特徴となる。購入者向けには限定トレーディングカードも用意されるという。
真中まなは、完成した商品を前に「7色並んでいると、本当にカラフルで心が踊る」と笑顔を見せた。さらに、ポーチやカバーが付くことで「コードレスで持ち歩きできる意味がより深まる」と話し、「ライブとかにも持ってきて直してもらったら、より可愛い状態でお互い会えるかなと思います」とファン目線の使い方も提案した。
櫻井優衣は、普段から同社のアイロンを使っていたと明かし、「コラボさせていただけてとてもうれしい」とコメント。仲川瑠夏は、コンパクトでバッグに入れやすく、USBType-C充電で海外でも使える点に触れ、「旅行とか遠征とかにも持っていきたい」と語った。松本かれんも、セットのすべてをポーチに収納できる便利さを挙げ、「どこでも可愛い」アイテムだとアピールした。
■「いつもと違った魅力をファンの皆様に伝えられたら」
ヘアスタイルの話題では、メンバーそれぞれの個性も。月足天音は、「前髪を細かく整えるのがこだわり」で、前髪や横毛、おくれ毛のニュアンスを作りやすくするため、出番の直前までヘアアイロンでのメンテナンスは欠かせないと明かした。松本も耳横の毛をS字に仕上げるスタイルに触れ、コラボ商品の”小回りの利くサイズ感”が使いやすい。新生活や「可愛くなりたい」という気持ちを後押しできる企画になればうれしいと語った。
発表当日は「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」にも出演予定で、メンバーはファンの声を反映した衣装やランウェイへの意気込みも明かした。早瀬ノエルは「今回、アイドルランウェイの開催が3回目。私たちは初開催の時から呼んでいただいてるんですけど、変わらず一歩一歩大事にランウェイを歩きたいなって思っています」。鎮西寿々歌は「事前にアンケートを取っていただき、皆さんの声で決まったテーマのファッションで私はランウェイを歩かせていただくので、それこそアイドルとファッションが融合しているような企画で、衣装を着させていただくのがすごく楽しみです」と語った。
■「旅行とか遠征とかにも持っていきたい」推し活ヘアアイロン
コラボアイテムはコードレスストレートアイロンのセットで、同社の『9012イオンコードレスストレートアイロン』に、メンバーカラー仕様のシリコンカバー、ポーチ、ヘアクリップを加えたセット。全7種で展開され、価格は1万3200円となっている。ポーチにはアイロン本体とコラボグッズをまとめて収納でき、各メンバーをイメージしたキャラクターや名前をプリントしたデザインも特徴となる。購入者向けには限定トレーディングカードも用意されるという。
真中まなは、完成した商品を前に「7色並んでいると、本当にカラフルで心が踊る」と笑顔を見せた。さらに、ポーチやカバーが付くことで「コードレスで持ち歩きできる意味がより深まる」と話し、「ライブとかにも持ってきて直してもらったら、より可愛い状態でお互い会えるかなと思います」とファン目線の使い方も提案した。
櫻井優衣は、普段から同社のアイロンを使っていたと明かし、「コラボさせていただけてとてもうれしい」とコメント。仲川瑠夏は、コンパクトでバッグに入れやすく、USBType-C充電で海外でも使える点に触れ、「旅行とか遠征とかにも持っていきたい」と語った。松本かれんも、セットのすべてをポーチに収納できる便利さを挙げ、「どこでも可愛い」アイテムだとアピールした。
■「いつもと違った魅力をファンの皆様に伝えられたら」
ヘアスタイルの話題では、メンバーそれぞれの個性も。月足天音は、「前髪を細かく整えるのがこだわり」で、前髪や横毛、おくれ毛のニュアンスを作りやすくするため、出番の直前までヘアアイロンでのメンテナンスは欠かせないと明かした。松本も耳横の毛をS字に仕上げるスタイルに触れ、コラボ商品の”小回りの利くサイズ感”が使いやすい。新生活や「可愛くなりたい」という気持ちを後押しできる企画になればうれしいと語った。
発表当日は「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」にも出演予定で、メンバーはファンの声を反映した衣装やランウェイへの意気込みも明かした。早瀬ノエルは「今回、アイドルランウェイの開催が3回目。私たちは初開催の時から呼んでいただいてるんですけど、変わらず一歩一歩大事にランウェイを歩きたいなって思っています」。鎮西寿々歌は「事前にアンケートを取っていただき、皆さんの声で決まったテーマのファッションで私はランウェイを歩かせていただくので、それこそアイドルとファッションが融合しているような企画で、衣装を着させていただくのがすごく楽しみです」と語った。