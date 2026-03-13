この1年間で7人も……フジテレビで「アナウンサーの退社が相次ぐ」などと報じられているが、看板ドラマ枠の「月9」、それに続くカンテレ制作の「月10」も、このところパッとしない。

「月9で言えば、最近でそこそこ話題になったのは、2025年4月期の『続・続・最後から二番目の恋』ですかね。それ以外ですぐに思い浮かぶタイトルがあるかどうか。老舗の看板にあぐらをかかず、そろそろ見直すべきという“廃止論”も渦巻いています」（スポーツ紙芸能デスク）

月10も似たようなもので、レビューサイトFilmarksで5点満点で4.5という高評価を得た杉咲花（28）主演の「アンメット―ある脳外科医の日記―」が放送されたのは、24年の4月期だ。

「でもまあ、4月スタートの月10『銀河の一票』には期待がかかっているみたいですよ。何と言っても《出るドラマにハズレなし》ともっぱらの野呂佳代さんが準主演ですからね」とドラマ制作会社関係者は笑う。野呂の“ジンクス”頼みというのも何だか心もとないが、主演が黒木華（35）というのは強みか。

「銀河の一票」は、《政界を追い出された主人公（黒木）が“選挙参謀”として“政治素人のスナックのママ”（野呂）をスカウトし、都知事選に挑む！ 異色のバディがお届けする、新たな“選挙エンターテインメント”》（公式サイトから）だ。

「黒木さんは24年3月末で所属事務所を退社、独立し、その年のNHK大河『光る君へ』にも出演していますが、それは独立前から決まっていた話。『銀河の一票』は独立後、初の民放連ドラの主演となります。黒木さんは3月14日で36歳になりますが、演じる役柄など女優としての立ち位置が変化し始める30代半ばは、まさにターニングポイント。今後も主役級として活躍するためにも、是が非でもヒットさせたいところでしょう」（前出のスポーツ紙芸能デスク）

女優人生を左右するかもしれない、というわけだ。

「原作なしのオリジナル脚本を担当する蛭田直美さんは22年の『しずかちゃんとパパ』や、24年の『舟を編む 〜私、辞書つくります〜』といったNHKのヒットドラマを手がけています。丁寧なキャラ描写に定評があって、その繊細な描写に応えられるだけの演技力が、黒木さんはもちろん、野呂さんにもある。主人公の幼なじみの国会議員役として、安定感のある松下洸平さんが出演するのも心強い。今年は衆院選があって選挙に対する関心も高まっている。高評価が期待できそうです」（元テレビ誌編集長）

野呂のジンクスは、黒木の新たな転機の“追い風”となるか。

