板野友美、高級新車との2ショット披露「車内はもちろん土禁」こだわりのカスタム＆乗車ルールも明かす
【モデルプレス＝2026/03/09】元AKB48でタレントの板野友美が3月8日、自身のInstagramを更新。愛車とのショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳元AKB神7「こだわりが詰まってて素敵」ホイールまでカスタムされた超高級外車
板野は、「半年前の時差投稿」と、購入してから時間が経ってしまったことも付け加えつつ、「新車」とつづり、自身と愛車「レンジローバー イヴォーク」との2ショットを複数枚公開。車体のカラーに合わせてホイールも「マットブラック」にカスタムしたことを報告し、自身もブラックのキャミトップスとミニスカートにジャンバー、黒のレザーブーツに黒いサングラス、と愛車を意識したコーディネートを身に着けている。
また、内装は子供がいるため汚れが目立ちにくい「グレージュ」にしたことや、土足厳禁で「足元の砂が気になって毎回掃除機したりコロコロしたり落ち着かない。Googleマップと車内ナビどっちも設定する」など車に関するこだわりもつづっている。
なお、同日にX（旧Twitter）も更新。新車について「車内はもちろん土禁。車に乗ると汚れるのが気になって落ち着かない。掃除機とコロコロと水拭き、乾拭き用掃除用具完備。ナビ入れるまでに時間かかる。好きな曲かけないと運転できない」などと改めてマイルールを明かし、「うん。私が面倒くさくて誰も一緒にドライブしてくれないな？」と茶目っ気たっぷりに呼びかけている。
この投稿に、ファンからは「愛車も友美ちゃんもかっこよすぎる」「センス最高」「土禁にする気持ち分かります」「こだわりが詰まってて素敵」「スタイル抜群で車が映える」「愛車とのシミラーコーデはさすが」といった反響が寄せられている。
板野は2021年1月に、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
