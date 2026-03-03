驚異のハイパフォーマンスセダン登場

アウディは2026年2月19日、同社のハイパフォーマンスブランド「Audi Sport（アウディスポーツ）」初となる高性能プラグインハイブリッド（PHEV）モデル、新型「RS 5 セダン」を世界初公開しました。

新型RS 5 セダンは「A5」シリーズの頂点として、伝統のスポーツDNAと高度な電動化テクノロジーを融合させ、これまでの常識を覆すほどの圧倒的なパフォーマンスを誇る次世代スーパーセダンへと進化を遂げました。

そもそもアウディのミドルクラスは、これまで「A4（セダン／アバント）」と、その派生モデルであるA5という構成でした。しかし今回、アウディの車名体系の見直しにより、内燃機関を搭載する従来のA4クラスの後継モデルが、新たにA5へと統合されることになりました。

それに伴い、ハイパフォーマンス版である旧型「RS 4 アバント」と「RS 5（クーペ／スポーツバック）」もラインナップが一新され、今回新たにRS 5 セダンおよび「RS 5 アバント」へと生まれ変わる形となりました。

パワーユニットには、最高出力510馬力・最大トルク600Nmを発生する2.9リッターV型6気筒ツインターボエンジンを搭載しています。

これに176馬力・460Nmの電動モーターとハイブリッド化された8速ATを組み合わせることで、システム総合出力は639馬力、最大トルクは825Nmを発揮します。

この怒涛のパワーにより、最高速度285km／hを実現しつつ、一方で都市部においては完全電動駆動で80kmを超える日常走行が可能となっており、極限のパフォーマンスと日常での快適性を両立しています。

駆動系における最大のトピックは、量産モデルとして世界初となる「電気機械式トルクベクタリング」を備えた新開発のリアトランスアクスルです。

制御ユニットがリアホイール間の最適なトルク配分を5ミリ秒ごと（200Hzの頻度）に演算を繰り返し、瞬時に切り替えます。

アウディはこのシステムを、パフォーマンスというオーケストラを指揮する「見えないマエストロ」と表現しており、かつてないレベルのドライビングの楽しさと安全性をお客様にもたらすとしています。

エクステリアは、ベースモデルのA5より前後約90mmも幅が広がり、張り出したフェンダーによって力強いスタンスを実現しています。

ボディサイズは、全長4896mm×全幅1952mm×全高1428mm、ホイールベース2903mmという堂々たる体躯です。

国産スポーツセダンの代表格であり、圧倒的なパフォーマンスを誇る日産「スカイライン 400R」のボディサイズ（全長4810mm×全幅1820mm×全高1440mm）と比較すると、全長は近いサイズ感にあります。

しかし、新型RS 5 セダンは全幅で130mm以上も上回り、全高はさらに低く設定されています。同等クラスの全長でありながら、はるかにワイドで地を這うようなプロポーションを持っており、街中で圧倒的な存在感を放つことは間違いありません。

インテリアに目を向けると、14.5インチのMMIタッチディスプレイ上に新しいアウディ ドライビング エクスペリエンス機能を表示することができます。

これにより走行ルートの詳細な分析や、サーキットでのセクタータイムの保存が可能で、達成したドリフトアングルなどの数値データも表示されます。

さらにスポーティさを極めたいユーザーには、RSスポーツエキゾーストシステムや最高速度の引き上げ（285km／h）、サーペンタイングリーンとブラスのコントラストステッチ（インテリア）などを含む「Audi Sport パッケージ」もオプションで用意されています。

欧州市場における価格は、セダンが10万6200ユーロ（日本円換算で約1720万円：2026年2月現在、以下同）、アバントが10万7850ユーロ（約1750万円）から設定されています。

生産はドイツのネッカーズルム工場で行われ、欧州では2026年第1四半期に受注を開始し、同年夏から納車が始まる予定です。

日本への導入時期や価格については、今後のアナウンスが待たれます。