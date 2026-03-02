侍J、オリ戦のスタメン発表 大谷翔平は2番・DH、鈴木誠也は中堅起用…MLB組5人
オリックスとの強化試合、MLB勢の出場が解禁
■オリックス ー 日本（2日・京セラドーム）
野球日本代表「侍ジャパン」は2日、京セラドームでのオリックスとの強化試合に臨む。試合前にはスタメンが発表され、大谷翔平投手（ドジャース）は「2番・指名打者」、鈴木誠也外野手（カブス）は「3番・中堅」で出場。MLB組5人が並んだ。
京セラドームで行われる2試合では、大谷らMLB勢の出場も可能。先発マウンドには菊池雄星投手（エンゼルス）があがる。菊池は日本代表のユニホームを着て初めての試合となる。
大谷は3年前の強化試合では、阪神戦で2打席連続本塁打を放つなど、3打数2安打。オリックス戦では1打数1安打、1四球だった。
注目されていた中堅には鈴木が入った。カブスでのオープン戦では中堅でも出場し、調整していた。また、「4番・三塁」で村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、「5番・左翼」に吉田正尚外野手（レッドソックス）が入った。
オリックスは23歳の寺西成騎投手が先発する。「1番・右翼」で麦谷祐介外野手、「4番・指名打者」で杉本裕太郎外野手が出場する。
両チームのスタメンは以下の通り。
【侍ジャパン】
1 右 近藤健介
2 指 大谷翔平
3 中 鈴木誠也
4 一 村上宗隆
5 左 吉田正尚
6 三 佐藤輝明
7 二 牧秀悟
8 遊 源田壮亮
9 捕 坂本誠志郎
投 菊池雄星
【オリックス】
1 右 麦谷祐介
2 左 西川龍馬
3 二 太田椋
4 指 杉本裕太郎
5 捕 森友哉
6 三 西野真弘
7 遊 紅林弘太郎
8 一 山中稜真
9 中 中川圭太
投 寺西成騎（Full-Count編集部）