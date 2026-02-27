◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）

侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２７日、試合途中に球場を離れた。メジャー組の鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（Ｒソックス）、菅野智之（ロッキーズ）とともに時差ボケ調整などの体調管理を優先したとみられる。

大谷は前日の会見で「体の状態はいいと思います。時差ボケがちょっとまだある状態で、頭がちょっとボーッとするなとか、そういうところはありますけど」と話していた。

この日の試合前には鈴木、吉田と同組でフリー打撃を実施。大谷が２８スイングで１１本のサク越え、鈴木は２１スイングで５発、吉田は２１スイングで８本のサク越えを披露。ＭＬＢで腕を磨く３選手が圧巻の打撃を見せ、野手だけでなく投手陣も食い入るように熱視線を送っていた。ファンからもどよめきと歓声が起こり続けた。

大谷は試合序盤はベンチでチームメートのプレーを観戦。初回に佐藤（阪神）が先制３ランを放つと、右手を大きく掲げて喜びを表した。その後は花巻東の先輩に当たる菊池（エンゼルス）とも笑顔でトーク。阪神・坂本と楽しげに意見交換する姿も見られ、積極的にコミュニケーションを図っていた。