キャンメイク新作さくらんぼカラー登場♡チーク＆涙袋限定色

プチプラコスメブランド「キャンメイク」から、春にぴったりのさくらんぼカラーアイテムが登場します。サラサラ質感が人気のクリームチークの先行色と、大人気涙袋パレットの限定色が2026年2月下旬より発売。甘さと上品さを兼ね備えたカラーは、春メイクをぐっと華やかにしてくれます。思わず手に取りたくなる可愛らしいデザインにも注目です♡

春色チーク新色さくらんぼホイップ

「キャンメイククリームチーク」先行1色



価格：638円（税込）

クリームなのに塗った瞬間サラサラに変化する、クリームジェルタイプのチークに新色が登場します。

ほんのり甘く上品なチェリーピンクが特徴の「25さくらんぼホイップ」は、可愛さと大人っぽさを兼ね備えたカラーです。

しっとりと肌に溶け込むようになじみ、内側から発色しているような自然な血色感が長続きします。見たままの高発色で、伸ばし方によって仕上がりの濃さも調整できます。

なめらかなクリームジェルが肌に広がるとサラサラ質感に変化するため使いやすく、チーク下地としてパウダーチークを重ねる使い方もおすすめです。

どんなファンデーションとも相性が良く、リキッドファンデーションの上に使えばツヤ肌仕上げに、パウダーファンデーションの上に使えばふんわりとした仕上がりに。

チークにフェイスパウダーを重ねると、やわらかな質感が楽しめます。

エモリエント成分配合で、なめらかな使用感も魅力です。さらに大きなリボンが可愛い新パッケージにリニューアルしました。

カラー展開：全6色／先行1色

vim BEAUTY新作UV下地♡水艶続く美容液仕立て

涙袋パレット限定さくらんぼカラー

「キャンメイクプランぷくコーデアイズ」限定1色



価格：792円（税込）

涙袋メイクが簡単に仕上がる人気アイシャドウパレットから、限定色「06さくらんぼプランぷく」が登場します。

アメリカンチェリーのような赤みを感じるダークトーンカラーに、中央のきらめくラメを組み合わせた華やかな仕上がりが特徴です。

「プランぷくコーデアイズ」の中で最もピンクみが強く、少し暗めのトーンにすることで明るい涙袋が苦手な方でも使いやすい色味になっています。ダークな赤みカラーが、ほどよく色っぽい目元を演出してくれます。

マット・パール・ラメの3種類と血色影カラー1色をセットし、その日のメイクやシーンに合わせて自由に仕上がりを選べます。血色感を残した影カラーは目元が暗くなりすぎず、自然な立体感を演出します。

涙袋用チップと影用ブラシが付属し、狙った部分に描きやすい設計。06だけの限定さくらんぼデザイン容器も魅力です♡

カラー展開：全6色／限定3色

今だけ！限定色04、05も発売中!!

現在、定番色の01、02、03と新色06に加えて、限定色の04イチゴプランぷく、05しゃぼんだまプランぷくも限定発売中です。

01～06全てのカラーが揃うのは今だけ！この機会をお見逃しなく。

※04、05は限定色のため、無くなり次第終了となります。ご了承ください。

さくらんぼカラーで春メイクを

甘さと上品さを兼ね備えたキャンメイクのさくらんぼカラーは、春メイクをぐっと華やかにしてくれる注目アイテム。

血色感チークと涙袋パレットを組み合わせれば、やわらかく愛らしい印象が完成します。プチプラ価格で気軽に試せるのも嬉しいポイント♪

季節感たっぷりの限定カラーをぜひチェックしてみてください。