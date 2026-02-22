タイBLリメイクドラマ「The Boy Next World」Blu-ray BOX発売決定 特典も解禁
【モデルプレス＝2026/02/22】タイBLドラマ「The Boy Next World」（原作：MAME Orawan Vichayawannakul）の日本リメイク版として、FODにて見放題独占配信中のドラマ「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」。Blu-ray BOXが8月5日に発売することが決定した。
2026年2月より見放題独占配信を開始したFODではランキング上位をキープ。話題を呼んだ本作のBlu-ray BOXが8月5日に発売決定した。
初回特典には、貴重な未公開ショットも使用した全10枚のフォトカードセットや、キービジュアルを大きく使用したスペシャルスリーブ。さらに映像特典には、撮影の裏側を収録したメイキング・次回予告集・本予告も収録。また、東映ビデオオンラインショップにて限定予約版を予約すると、メーカー特典としてフォトブックレットがついてくる。（modelpress編集部）
「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」Blu-ray BOX
●映像特典（限定予約版共通）（予定）
disc1：本予告
disc2：メイキング・WEB次回予告集
●初回封入特典（限定予約版共通）（予定）
・スペシャルスリーブ
・フォトカードセット（10枚入り）
「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」Blu-ray BOX限定予約版
●限定予約版特典（予定）
・フォトブックレット
平凡な日々を送る、恋愛経験ゼロの大学生・四葉楓（よつばふう）の日常は、ある日一変する。学内の誰もが憧れる先輩・鴻上沙羅（こうがみさら）が、自分は並行世界から来た存在で、”自分たちは恋人同士だ”と一方的に告げてきたのだ。
言葉も交わしたことのない沙羅からの突然の告白に戸惑いながらも、次第に惹かれていく楓。しかし、やがて自分は彼が愛した並行世界の楓ではないという葛藤に苦しみ始める。一方、沙羅にも大きな秘密があって…。運命の糸をたぐり寄せて出会った2人が選びとる愛の行方は。
