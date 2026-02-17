ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。スタンドにいたペアの姿に「安心した」「笑ってて良かった」などとファンは安堵していた。

りくりゅうの金をスタンドから見届けたのは、長岡柚奈と森口澄士の「ゆなすみ」ペアだった。15日（日本時間16日）のショートプログラム（SP）で19組中19位に終わり、フリーには進めなかった2人。笑顔でりくりゅうを見守る姿がNHKの中継で目撃され、ファンからは安堵の声が上がった。

「ゆなすみがスタンドから元気に応援していて安心した」

「ゆなすみたちもその場でその瞬間を見れたことは今後の大きな糧になりそうだなあ」

「ゆなすみがこれを現地で見られて良かったと思うよ」

「ゆなすみちゃんも刺激を受けたんじゃないかな」

「ゆなすみ映ってた！！！」

「ゆなすみが、ゆなちゃんが笑ってて良かった」

「表情が思いの外明るくて良かった良かった」

五輪初出場のゆなすみには、4年後を期待する声も相次いでいた。



