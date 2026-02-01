LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）/ バーガーキング「ビッグマウスホワイト」【まとめ記事】
株式会社ロゴスコーポレーションが展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、自動送風機能を搭載した、高火力ストーブと無煙BBQグリルの2役を1台で楽しめる暖房グリル「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」を、2026年1月29日(木)より発売する。本アイテムは、自動送風機能を搭載した、ストーブとBBQグリルの2役を1台で楽しめる暖房グリルだ。自動送風機能により、炭の下から効率よく風を送り込むことで燃焼を促進し、安定した高火力を生み出す。
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年1月30日（金）より、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とまろやかな味わいのゴーダチーズを使用した、冬の新作バーガー『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』の2商品を期間限定で新発売する。
■「ダブルビーフ」「チキン＆ビーフ」2種登場！バーガーキング「ビッグマウスホワイト」
■高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
■幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、狭いデスクでも作業効率と収納力を同時に高めるコンパクト設計の木製モニター台「100-MR233BK（ブラック）」「100-MR233M（ダークブラウン）」「100-MR233W（ホワイト）」を発売した。幅40cmのコンパクト設計により、ノートパソコン用デスクや省スペースなワークデスクにも無理なく設置できる。モニター下の空間を収納として活用できるため、デスク上が自然と整理され、作業スペースが広がる。
■NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
株式会社アプチーズが運営するNEO阿波踊り集団「寶船（たからぶね）」は、2025年11月9日（日）から12月3日（水）までの25日間、パナマ、グアテマラ、ベリーズ、コスタリカ、ニカラグア、エルサルバドルの中米6ヶ国12都市を巡る文化交流ツアーを実施。全26公演を通じて、延べ1万5,000人以上の観客・参加者が阿波踊りを体感し、全日程を終了した。本ツアーは、「日・中米交流年（外交関係樹立90周年）」の公式記念事業として、『国際交流基金 令和7年度海外派遣助成プログラム』の助成を受け実施。各国の文化省・自治体・大学・文化機関と連携し、在外日本国大使館の協力を得て実現した。国立劇場、国家文化宮殿、国立大学、中米最大級の祝祭「サンミゲル・カーニバル」など、各国を象徴する文化拠点を舞台に構成された、極めて異例の巡回ツアーとなった。
■高速スクロール対応！スライドカバーを閉じて小さくなる静音Bluetoothマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、新しく高速スクロールに対応した、超コンパクトにも関わらず戻る・進む・ホイールボタンを搭載し、持ち運びに便利なポーチ付きの折りたたみBluetoothマウス「400-MABS233」（ブラック・ブルー）を発売した。スライドカバーを閉じるだけで収納時奥行は約7.05cm。クレジットカード（約8.5cm）より小さく、厚さも約2.7cmの薄型設計だ。ポケットや小さめポーチにも収まりやすく、移動が多い日でも“持ち歩くストレス”を軽減。必要なときにさっと取り出して、すぐに仕事モードへ切り替えられる。
