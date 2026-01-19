三菱商事は１６日、米国でシェールガスなどの開発を手がけるエネルギー会社「エーソン」を買収すると発表した。

負債の引き受けなどを含めた買収総額は約７５億ドル（約１・２兆円）に上り、同社では過去最大規模のＭ＆Ａ（企業の合併・買収）となる。温室効果ガスの排出が少ない天然ガスは世界的に需要が増えており、事業拡大を図る。（橋爪新拓）

ＬＮＧ換算 年１８００万トン生産

エーソンの親会社から株式を取得して完全子会社化する。今年４〜６月に買収の手続きが完了する予定だ。

エーソンは、米テキサス州とルイジアナ州にまたがる「ヘインズビル盆地」で天然ガスを開発する。ピーク時の生産量は液化天然ガス（ＬＮＧ）換算で年間１８００万トンに上る見込み。全米でもトップレベルの埋蔵量で、日本のＬＮＧ需要の２割強に相当する。中西勝也社長は１６日の記者会見で「最大市場の米国でガス資産を確保した。規模感のある収益拡大を目指す」と意気込んだ。

人工知能（ＡＩ）を支えるデータセンターの急増などで、世界の電力需要は右肩上がりで、太陽光などの再生可能エネルギーだけで賄えるめどは立っていない。こうした中で、天然ガスは脱炭素への移行期のエネルギーとして需要が増加している。

三菱商事は米国のほか、ブルネイやインドネシアなど世界各地で天然ガスの権益を保有している。昨年７月には日本などアジアに向け、カナダ産ＬＮＧの出荷を始めた。エーソンを傘下に収めたことで、米国でもガス販売が可能になる。将来は日本に輸出することも検討するといい、中西氏は「米国からの安定供給を得ることは、日本のエネルギー安全保障にとっても非常に意味がある」と強調した。

国内の大手商社やエネルギー会社でも、天然ガスの権益を獲得する動きが相次いでいる。東京ガスは昨年４月、米石油大手シェブロンから米テキサス州東部のシェールガス権益の７０％を取得すると発表した。発電大手のＪＥＲＡも同年１０月、米ルイジアナ州のシェールガス開発・生産の権益を米国企業２社から約２３００億円で取得すると明らかにしている。