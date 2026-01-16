¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡×¡¡ÈÓÅÄ»Ô¤Î½»Âð¤ËÃË¤¬¿¯Æþ¡¡½»¿Í¤Î80Âå½÷À¤ò¶¼Ç÷¤·Æ¨Áö¡¡·Ù»¡¤Ï¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¡ÚÄ¹Ìî¡Û
16ÆüÁáÄ«¡¢ÈÓÅÄ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¶¯Åð»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢·Ù»¡¤¬Æ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È16Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢ÈÓÅÄ»ÔÅ¤ÀÚÀÐ¤Î½»Âð¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿80Âå¤Î½÷À¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤«¤é¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡×¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃË¤ÏÆ¨Áö¡£½÷À¤Ï¶á½ê¤Î²È¤ËÆ¨¤²¹þ¤ß¡¢¤±¤¬¤ÎÍÌµ¤Ï³ÎÇ§Ãæ¤Ç¤¹¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æ¨¤²¤¿ÃË¤Ï1¿Í¤Ç¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¡£¾å²¼¹õ¤ÎÉþÁõ¤Ç¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤Æ¼è¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤ë¤È¶¦¤ËÆ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£