なぜ中国人は日本に「反省と謝罪」を求め続けるのか…政治的イデオロギーによって歪められた「物語」

高市首相の発言に対し、異常なまでに噛みついてきた中国。ここまで強硬な態度を取る背景にある、中国共産党が作り上げてきた「物語」について、自身が内モンゴル出身で、その実態に接してきた静岡大学教授・楊海英氏が解説する。

「中華民族の偉大なる復興」は何を意味するのか

現在、習近平国家主席は「中華民族の偉大なる復興」を掲げている。では、その「復興」とは何を意味するのか。どの時代を「偉大な過去」と見なしているのか。そして、それを現代に再現しようとすることが、周辺国や国際秩序にとってどのような意味を持つのか。

習近平は、「中国は100年間にわたり西洋列強と日本に侵略され、屈辱の歴史を歩んできた」と繰り返し述べている。しかし、このような被害者的歴史観がいかに構築され、いかなる政治的目的のために用いられているのかを検証せずに、言説のみを受け入れることは極めて危うい。

「中国は暴力も革命も輸出していない」といった中国の主張も、実態とはかけ離れている。実際には、中国はアジア、アフリカ、中南米の諸国に対して、内政干渉や経済的支配を通じて影響力を拡大してきた。こうした行動の背後にある歴史観と思想的基盤に目を向けることは、現代の歴史戦の本質を理解する上で不可欠である。

象徴的なのが、習近平が中国共産党第19回全国代表大会で提起した「人類運命共同体」という概念である。一見、普遍的な倫理を体現する理念のように見えるが、実際には、中国の覇権的行動を正当化する政治的プロパガンダの枠組みとして用いられている。「共同体」という言葉が本来含意する対等性や共生の精神とは、本質的に矛盾するものである。

イデオロギーに歪められた「物語」

2025年、日本は終戦から80年の節目を迎えた。戦争を直接経験した世代はすでに少数となり、現代の日本人の多くは、戦争責任とは無縁である。しかし中国は今なお、日本に対して謝罪と反省を要求し続けている。

この構造の背景には、「加害」と「被害」の関係性を固定化しようとする政治的な力学が存在する。そして、その影響は国際社会にとどまらず日本国内にも及んでいる。中国に同調的な立場を取る政治家、政党、メディアが一定の影響力を持ち、言論空間の健全性や多様性を損なっている現実は見過ごすことができない。

モンゴル出身である筆者の立場からすれば、戦後処理がすでになされている80年も前の戦争について、政治的イデオロギーによって歪められた「物語」を根拠に、現代の日本人に謝罪を迫るような言説は、きわめて非合理であり、不当であると言わざるを得ない。

いま日本に求められているのは、「友好」や「信頼」といった安易な迎合ではなく、精緻な歴史認識にもとづく冷静かつ堂々たる議論である。そして何より重要なのは、中国の政治的戦略に巻き込まれず、主権国家としての自立した姿勢を堅持することであろう。

中国の近代化に寄与してきた日本だが……

あらためて言うまでもなく、日本はこれまでも繰り返し中国に手を差し伸べてきた。明治維新以降、清朝から現代中国に至る歴史の中で、日本は中国の近代化を後押しすべく、継続的に支援と貢献に努めてきたのである。

伊藤博文らをはじめとする明治期の日本の指導者たちは、欧州から学び取り、日本国内に構築した「立憲君主制」による近代国家モデルを基盤に、その理念と制度を周辺諸国にも紹介した。彼らは、清朝を含む東アジア諸国に対して同様の近代化の道を示唆し、ときに制度改革を促す助言を行ったのである。

実際、清朝末期には日本の影響を受けた形で一定の改革が試みられたが、それらは本格的な制度転換には至らず、最終的には挫折した。しかし、この失敗は決して日本の支援が不十分だったからではない。むしろ、清朝内部の硬直した政治構造や、体制全体に根深く浸透していた旧来の価値観が、近代化を阻む要因であったと見るのが正しい。そして、その後も日本からは中国の変革を支援しようとする様々な動きがあった。

清朝末期には、孫文の革命運動を支援するグループが登場している。大アジア主義（アジア諸国が一体となって欧米列強の干渉に対抗しようとする思想）を唱えた頭山満や宮崎滔天らはその筆頭であり、アジアの独立と共存を理念に据えながら、孫文に資金や人的支援を継続的に提供した。こうした動きは、当時の一部の日本人知識人が抱いていた、革命による近代国家の建設を支援したいという理想の表れでもあった。

一方、清朝が崩壊した後には、今度はかつて清朝を構成していた満洲人やモンゴル人の側に立ち、いわゆる「満蒙復辟」、すなわち清朝の復興を図る構想が、日本によって国家レベルで推進される。このように、日本は理念的にも実践的にも中国の近代化に関与し、その歩みに影響を及ぼしてきた経緯がある。

翻って今日の状況はどうであろうか。かつて日本から多大な支援を受けた中国共産党は、いまや歴史認識をめぐって日本への批判を強め、自らの歴史観に基づく修正主義的な言説を世界に向けて発信し続けている。にもかかわらず、日本国内にはなお、「日中友好」という空疎な幻想にすがり、歴史の現実から目を背ける論者たちが少なからず存在するのである。

