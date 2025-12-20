元ＡＫＢ４８の福留光帆が１８日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。自身のＡＫＢ時代について自虐を連発した。

この日は「大きな声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」を開催。元欅坂４６の今泉佑唯が「大きい声で言えないんですけど…アイドルグループさんで、仲良いグループあるんですか？」と切り出し、「３カ月に１回ぐらいはちょっと、何だろう…難しい時期はあるんですけど。制作期間とか入ると、ちょっとやっぱり、あれなんですけど…」とメンバーと微妙な関係になることがあると明かした。

同じくアイドルグループ出身の福留は「衝突するほど制作やったことないんですよね。選抜とか入ったことなくて、ＭＶも映ったことないですし、音楽番組に出たこともないし、ＡＫＢの番組も出たことないし…」とまくし立てるように自虐を連発した。見取り図の盛山晋太郎が「そんな卑下するなよ」「めっちゃ愚痴たまってたんや」と思わず口にするほど。

そこへやす子が「福留さんて、アイドルだったんですか？ポッと出のグラドルかと…」と“追い打ち”をかけたが、福留は「でも、『なんでやねん！』とか言えないから、ポッと出のグラドルと変わんないですよ」と苦笑いしていた。

福留は２０１９年にＡＫＢ４８チーム８の兵庫県代表として加入。コロナ禍でほとんど活動ができないまま２２年に卒業した。