アグレッシブなアウトソールパターンと、一日中履いても疲れにくい履き心地！【キーン】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
幅広足でもゆったり履けてクッション性も抜群！【キーン】のスニーカーがAmazonに登場!
「Amazon ブラックフライデー」は、1年を締めくくる超大型イベント！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
City-Trails Runner.アーカイブにあるA86 TRAIL SHOEをKEEN DNAを加え現代的なスニーカーにリニューアル。アグレッシブなアウトソールパターンと、一日中履いても疲れにくい履き心地に、クラフトマンシップが宿ったシンプルデザインとなっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
踏み跡を残さず、耐摩耗性とグリップ性に優れたノンマーキングラバーアウトソール、防滑性を⾼めるアグレッシブなアウトソールパターンを採⽤。
→【アイテム詳細を見る】
軽量で劣化しにくく、歩⾏時の衝撃を緩和する圧縮成型EVAミッドソールが優れたクッション性を実現。
アッパーにはレザーと軽量で丈夫なリサイクルメッシュマテリアルを採⽤。
→【アイテム詳細を見る】
幅広足にフィットし、体を柔らかく受け止めてくれる一足となっている。
幅広足でもゆったり履けてクッション性も抜群！【キーン】のスニーカーがAmazonに登場!
「Amazon ブラックフライデー」は、1年を締めくくる超大型イベント！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
City-Trails Runner.アーカイブにあるA86 TRAIL SHOEをKEEN DNAを加え現代的なスニーカーにリニューアル。アグレッシブなアウトソールパターンと、一日中履いても疲れにくい履き心地に、クラフトマンシップが宿ったシンプルデザインとなっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
踏み跡を残さず、耐摩耗性とグリップ性に優れたノンマーキングラバーアウトソール、防滑性を⾼めるアグレッシブなアウトソールパターンを採⽤。
→【アイテム詳細を見る】
軽量で劣化しにくく、歩⾏時の衝撃を緩和する圧縮成型EVAミッドソールが優れたクッション性を実現。
アッパーにはレザーと軽量で丈夫なリサイクルメッシュマテリアルを採⽤。
→【アイテム詳細を見る】
幅広足にフィットし、体を柔らかく受け止めてくれる一足となっている。