蔦屋書店限定♡RURU MARY’Sデザインのオリジナル文具が登場
チョコレートブランド「RURU MARY’S」と蔦屋書店が初コラボ♡2025年12月12日(金)より、全国の蔦屋書店・蔦屋家電・TSUTAYA BOOKSTOREにて、オリジナルステーショナリー全7商品を販売します。人気商品「ショコラサブレ」をモチーフにしたノートや、手作りガラスペン、金属製ブックマークなど、文具コンシェルジュ監修で仕上げた特別なラインナップです。オンライン先行予約は11月28日(金)から開始♪
RURU MARY’S限定ガラスペン＆インク
【オリジナルガラスペン】
価格：33,000円
ガラスペン作家Kokeshi藤田えみが手作りした特別な一本。RURU MARY’Sの世界観を表現し、書き味にもこだわった逸品です。
限定店舗：代官山・銀座・梅田 蔦屋書店
【オリジナルインク】
価格：3,300円
RURU MARY’Sパッケージをイメージした鮮やかなブルー。ノートやレターセットと合わせて楽しめます。
限定店舗：代官山・銀座・梅田 蔦屋書店
可愛いノート＆レターセットで文具を満喫
【オリジナルノート ショコラサブレ】
価格：1,650円
特長：代表商品「ショコラサブレ」をイメージ。罫線なしの真っ白ページで自由に書き込めます。
【オリジナルノート お花のティグレ】
価格：1,650円
特長：「お花のティグレ」をデザインしたリングノート。スクラップブックとしても楽しめます。
【オリジナルレターセット】
価格：各1,485円
特長：小さなバラに金の箔押しを施した華やかなデザインで、ギフトやお手紙にぴったりです。
ショコラサブレモチーフのブックマーク
【オリジナルブックマーク】
価格：2,310円
特長：代表商品の「ショコラサブレ」を再現した金属製ブックマーク。読書タイムもRURU MARY’Sの世界観で華やかに彩ります。
蔦屋書店限定♡特別ステーショナリーで日常に彩りを
RURU MARY’S×蔦屋書店のオリジナルステーショナリーは、ノートやレターセット、ガラスペン、ブックマークまで揃う全7アイテム♡
デザイン性と使いやすさを兼ね備えた限定アイテムは、ギフトにも自分用にもおすすめです。12月12日(金)から全国34店舗で発売、オンライン先行予約は11月28日(金)12:00スタートです♪