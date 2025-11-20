蔦屋書店限定♡RURU MARY’Sデザインのオリジナル文具が登場

チョコレートブランド「RURU MARY’S」と蔦屋書店が初コラボ♡2025年12月12日(金)より、全国の蔦屋書店・蔦屋家電・TSUTAYA BOOKSTOREにて、オリジナルステーショナリー全7商品を販売します。人気商品「ショコラサブレ」をモチーフにしたノートや、手作りガラスペン、金属製ブックマークなど、文具コンシェルジュ監修で仕上げた特別なラインナップです。オンライン先行予約は11月28日(金)から開始♪

RURU MARY’S限定ガラスペン＆インク

【オリジナルガラスペン】



価格：33,000円

ガラスペン作家Kokeshi藤田えみが手作りした特別な一本。RURU MARY’Sの世界観を表現し、書き味にもこだわった逸品です。

限定店舗：代官山・銀座・梅田 蔦屋書店

【オリジナルインク】



価格：3,300円

RURU MARY’Sパッケージをイメージした鮮やかなブルー。ノートやレターセットと合わせて楽しめます。

限定店舗：代官山・銀座・梅田 蔦屋書店

小阪由佳の写真集『until the end～裸洗～』発売記念イベント♡

可愛いノート＆レターセットで文具を満喫

【オリジナルノート ショコラサブレ】



価格：1,650円

特長：代表商品「ショコラサブレ」をイメージ。罫線なしの真っ白ページで自由に書き込めます。

【オリジナルノート お花のティグレ】



価格：1,650円

特長：「お花のティグレ」をデザインしたリングノート。スクラップブックとしても楽しめます。

【オリジナルレターセット】



価格：各1,485円

特長：小さなバラに金の箔押しを施した華やかなデザインで、ギフトやお手紙にぴったりです。

ショコラサブレモチーフのブックマーク

【オリジナルブックマーク】



価格：2,310円

特長：代表商品の「ショコラサブレ」を再現した金属製ブックマーク。読書タイムもRURU MARY’Sの世界観で華やかに彩ります。

蔦屋書店限定♡特別ステーショナリーで日常に彩りを



RURU MARY’S×蔦屋書店のオリジナルステーショナリーは、ノートやレターセット、ガラスペン、ブックマークまで揃う全7アイテム♡

デザイン性と使いやすさを兼ね備えた限定アイテムは、ギフトにも自分用にもおすすめです。12月12日(金)から全国34店舗で発売、オンライン先行予約は11月28日(金)12:00スタートです♪