´ß°æ¤æ¤¤Î¤Ïà¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼á¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡¡»³¼êÀþÆâ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¡ÖÊÄ¤Þ¤ëÄ¾Á°¤ËÌ¾»É¤ò¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¡¦´ß°æ¤æ¤¤Î¡Ê£³£³¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡´ß°æ¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¥±¥¤¥³¡¡ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£¤¿¤À½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¡£¤Ê¤ó¤È£Ê£Ò»³¼êÀþ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ß°æ¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¡£½÷À¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÈï¼ÌÂÎ¤È¤·¤Æ»£¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¡£
¡¡¤¿¤ÀÅö»þ¤Ï¤Þ¤À¹â¹»À¸¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÅìµþ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ËÉÔ¿®´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅìµþ¤À¤·¡¢²ø¤·¤¤¤·ÉÝ¤¤¤·¡Ä¡£¡Ø¤¨¤Ã¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½÷À¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢ÅÅ¼Ö¤¬ÊÄ¤Þ¤ëÄ¾Á°¤ËÌ¾»É¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ø»ä¤ÎÌ¾Á°Ä´¤Ù¤¿¤éÀäÂÐ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ì¾»É¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿½÷À¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¡ÊÈï¼ÌÂÎ¤È¤·¤Æ¡ËËÌÌîÉð¤µ¤ó¤È¤«½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡£´é¼Ì¿¿¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±°ì¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ½÷À¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬»öÌ³½ê¡Ä¡£¡Ø¤³¤Î»öÌ³½ê¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¡¢¸½ºß½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç½÷À¤¬ÅÅÏÃ¡£¡Ö²ñ¤ï¤»¤¿¤¤»Ò¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤À¤«¤é¥Û¥ó¥È¤Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£